Pochettino stawia wysoko poprzeczkę, rewolucja w USA?

Źródło: The Independent

Mauricio Pochettino o reprezentacji Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone w ostatnio czasie mocno wzięły się za rozwój piłki nożnej. Rozgrywki ligowe stają się coraz bardziej profesjonalne. Coraz więcej zdolnych zawodników decyduje się na grę w MLS i to nie tylko gracze, którzy traktują grę w tych rozgrywkach jako ostatni etap kariery. O potencjale Stanów Zjednoczonych wypowiedział się ostatnio Mauricio Pochettino, który we wrześniu został selekcjonerem reprezentacji tego kraju.

– Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych się rozwija, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Myślę, że możemy zdominować futbol. Może za 10 lub 15 lat. Może mniej – za 5 lub 7 lat – mówił Argentyńczyk cytowany przez The Independent.

– Piłka nożna ma tu ogromny potencjał – dodał Pochettino.

Aktualnie reprezentacja Stanów Zjednoczonych plasuje się na 16. miejscu w rankingu FIFA, mając przed sobą między innymi: Japonię, Maroko, Chorwację, Kolumbię czy Urugwaj. Ekipa z Ameryki Północnej natomiast w najbliższym czasie rozegra spotkanie, mierząc się z Panamą. Będzie to potyczka w ramach 1/2 finału Ligi Narodów CONCACAF. W zależności do tego, jak sobie poradzą podopieczni Pochettino, to będzie czekać ich potyczka z przegranym lub wygranym starcia Kanada – Meksyk. Finał zaplanowany jest na 24 marca, a dzień wcześniej odbędzie się starcie o trzecie miejsce.

