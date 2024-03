Michał Probierz i Marek Papszun byli głównymi kandydatami na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski po zwolnieniu Fernando Santosa. Finalnie stery nad Biało-czerwonymi przejął były trener Cracovii. Tymczasem mistrz Polski z sezonu 2023/2024 wciąż nie pogodził się z taką decyzją, na co Probierz zareagował.

Ostatnio wyczerpującego wywiadu udzielił Michał Probierz dziennikarzowi Tomaszowi Ćwiąkale na jego kanale

Selekcjoner reprezentacji Polski odniósł się między innymi do krytycznych słów Marka Papszuna na jego temat

Opiekun Biało-czerwonych w mocnym tonie skomentował ostatnie komentarze byłego trenera Rakowa Częstochowa

Michał Probierz ostro o Marku Papszunie

Michał Probierz został we wrześniu minionego roku selekcjonerem reprezentacji Polski. O to stanowisko rywalizowało z były szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Marek Papszun najwyraźniej nie pogodził się z tym, że urodzony w Bytomiu trener przejął kadrę. – Brałem udział w czymś, co nie istniało – rzekł były opiekun Medalików w rozmowie z Piłką Nożną.

Probierz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą odniósł się do słów Papszuna nie pierwszy już raz. – Dziwne jest zachowanie Marka i jego wypowiedzi. Sugerował, że byłem dogadany z Cezarym Kuleszą. To, że się z nim znałem, nie jest żadną nowością, ale nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś wycierał sobie tyłek moim nazwiskiem – grzmiał selekcjoner reprezentacji Polski.

– Czy ciągle się budzi w nocy, by robić notatki?

– Jak reaguje na krytykę Marka Koźmińskiego?

– Czym wkurzył go Marek Papszun?

– Których piłkarzy Pogoni i Puszczy szczególnie obserwuje?

– Czy ma FOMO?

– Co trzeba poprawić w kadrze poza strzałami z dystansu?

– Dlaczego zakochał… pic.twitter.com/N8ces7ytXY — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) March 5, 2024

– Prawda jest taka, że Marek Papszun kompletował sztab szkoleniowy podobnie, jak ja. Potwierdza to nawet rozmowa z Łukaszem Piszczkiem, do którego dzwoniłem. Nie wiedziałem wówczas, że Marek z nim rozmawiał. W tym momencie powiedział, że jest już dogadany z Markiem Papszunem, którego cenię. Prosiłbym go, by był bardziej wyważony w swoich opowieściach – mówił Probierz.

21 marca Biało-czerwoni zmierzą się w spotkaniu barażowym o awans na Euro 2024 z Estonią. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45.