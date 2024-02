Victor Osimhen powrócił do treningów w reprezentacji Nigerii we wtorek po tym, jak doznał urazu w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Narodów Afryki.

IMAGO / Zuma Wire Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen dołączył z powrotem do kadry Nigerii

Miał drobne problemy zdrowotne po ćwierćfinale PNA

Osimhen będzie dostępny na półfinał przeciwko RPA

Uraz Osimhena okazał się niegroźny

Victor Osimhen rozegrał 95 minut piątkowego meczu z Angolą (1:0) i tuż przed końcowym gwizdkiem musiał opuścić plac z gry z powodu urazu. Nigeryjczyk był kilkukrotnie bardzo brutalnie potraktowany przez swoich rywali, przez co ostatecznie nie dokończył spotkania.

Początkowo nie było jasne, jak poważny jest to uraz. Okazuje się jednak, że ze zdrowiem gwiazdora jest wszystko w porządku. Napastnik wziął udział w treningu we wtorkowe popołudnie, co potwierdziła również reprezentacja Nigerii w mediach społecznościowych.

Nigeryjczycy poinformowali również, że Osimhen jest zdrowy i gotowy do gry w półfinale przeciwko RPA w środę. Pojedynek rozpocznie się o o godzinie 18:00.

Zobacz również: Xavi czeka na powrót kontuzjowanych graczy. Trzech będzie gotowych na Napoli