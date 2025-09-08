Mbappe odmówił gry w hitowym meczu. W tle Leo Messi

09:25, 8. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe odrzucił pomysł organizacji meczu reprezentacji Francji z Argentyną. Miał to być rewanż za finał mistrzostw świata 2022 - poinformował serwis L'Equipe.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe potępił pomysł organizacji hitowego meczu

Kylian Mbappe odrzucił pomysł organizacji meczu towarzyskiego pomiędzy reprezentacjami Francji i Argentyny. Jak poinformował serwis L’Equipe, spotkanie miało odbyć się w marcu, poza Europą. Francuska Federacja Piłki Nożnej wpadła na pomysł zorganizowania rewanżu za finał mistrzostw świata z 2022 roku. Mecz miał przyciągnąć miliony kibiców i stać się wielkim hitem.

Jednak, kiedy urzędnicy federacji skonsultowali się z kapitanem, ten stanowczo sprzeciwił się propozycji. 26-letni Mbappe wielokrotnie pytał prezydenta Philippe’a Diallo o sens takiego spotkania. Dał do zrozumienia, że nie uważa tego za właściwy ruch. Decyzja piłkarza miała ogromny wpływ na federację, która w konsekwencji zrezygnowała z pomysłu.

Głównym powodem sprzeciwu Mbappe były kwestie logistyczne i czasowe. Gwiazdor Realu Madryt podniósł argumenty dotyczące ryzyka związanego z długą podróżą. Ostrzegł, że lot trwający 10 godzin w tej fazie sezonu może negatywnie wpłynąć na przygotowania zawodników. Mimo że mecz z Argentyną z pewnością byłby wielkim wydarzeniem, to kapitan reprezentacji Francji dał jasno do zrozumienia, że dobro drużyny jest dla niego najważniejsze.

Starcia Francji z Argentyną zawsze wywołują emocje, a mecze, w których brał udział Mbappe, z pewnością zapadły w pamięci wielu kibicom. W 2018 roku, podczas mistrzostw świata w Rosji, Francuzi pokonali Argentynę 4:3 w 1/8 finału. Mbappe, który wówczas miał 19 lat, strzelił dwa gole. Cztery lata później, w 2022 roku, zmierzył się z Leo Messim w historycznym finale. Mimo że strzelił hat-tricka, to po dogrywce i rzutach karnych to Argentyńczycy cieszyli się ze zwycięstwa.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim tylko Ronaldo
Kylian Mbappe
Gigant zgłosił się po Mbappe! Gwiazdor wyjawił nazwę klubu
Jude Bellingham
Bellingham wraca na boisko! Pomocnik Realu czuje się świetnie