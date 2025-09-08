Mbappe odmówił gry w hitowym meczu. W tle Leo Messi

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe potępił pomysł organizacji hitowego meczu

Kylian Mbappe odrzucił pomysł organizacji meczu towarzyskiego pomiędzy reprezentacjami Francji i Argentyny. Jak poinformował serwis L’Equipe, spotkanie miało odbyć się w marcu, poza Europą. Francuska Federacja Piłki Nożnej wpadła na pomysł zorganizowania rewanżu za finał mistrzostw świata z 2022 roku. Mecz miał przyciągnąć miliony kibiców i stać się wielkim hitem.

Jednak, kiedy urzędnicy federacji skonsultowali się z kapitanem, ten stanowczo sprzeciwił się propozycji. 26-letni Mbappe wielokrotnie pytał prezydenta Philippe’a Diallo o sens takiego spotkania. Dał do zrozumienia, że nie uważa tego za właściwy ruch. Decyzja piłkarza miała ogromny wpływ na federację, która w konsekwencji zrezygnowała z pomysłu.

Głównym powodem sprzeciwu Mbappe były kwestie logistyczne i czasowe. Gwiazdor Realu Madryt podniósł argumenty dotyczące ryzyka związanego z długą podróżą. Ostrzegł, że lot trwający 10 godzin w tej fazie sezonu może negatywnie wpłynąć na przygotowania zawodników. Mimo że mecz z Argentyną z pewnością byłby wielkim wydarzeniem, to kapitan reprezentacji Francji dał jasno do zrozumienia, że dobro drużyny jest dla niego najważniejsze.

Starcia Francji z Argentyną zawsze wywołują emocje, a mecze, w których brał udział Mbappe, z pewnością zapadły w pamięci wielu kibicom. W 2018 roku, podczas mistrzostw świata w Rosji, Francuzi pokonali Argentynę 4:3 w 1/8 finału. Mbappe, który wówczas miał 19 lat, strzelił dwa gole. Cztery lata później, w 2022 roku, zmierzył się z Leo Messim w historycznym finale. Mimo że strzelił hat-tricka, to po dogrywce i rzutach karnych to Argentyńczycy cieszyli się ze zwycięstwa.