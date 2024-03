fot. Imago / David Rawcliffe Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp to trener, który po rozstaniu z Liverpoolem na pewno na brak propozycji nie będzie narzekać

Bild podaje, że Niemiecka Federacja Piłkarska jest bardzo poważnie zainteresowanie zatrudnieniem 56-latka na stanowisko selekcjonera

Działacze DFB mają być do tego stopnia zdeterminowani, że są gotowi na to, aby zdecydować się na tymczasowe rozwiązanie po mistrzostwach Europy

Priorytetem jest to, aby Klopp objął stery nad drużyna narodową przed mundialem w 2026 roku

Juergen Klopp celem głównym dla działaczy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej

Juergen Klopp to menedżer Liverpoolu, który w klubie z Anfield Road dał się zapamiętać z konkretnego modelu gry. Niemiec sprawił też, że The Reds wywalczyli po wielu latach przerwy mistrzostwo kraju. Już dzisiaj jasne jest natomiast to, że Klopp po zakończeniu trwającej kampanii, rozstanie się z Liverpoolem. Niemiecki trener ma plan, aby udać się na roczny urlop.

Bild przekazuje natomiast, że Niemiecka Federacja Piłkarska (DFB) chce mianować Kloppa na stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec. Miałoby do tego dojść, jeśli po Euro 2024 z kadrą pożegna się Julian Nagelsmann. Działacze chcą jednocześnie znaleźć tymczasowe rozwiązanie, aby aktualny opiekun The Reds dopiero po odpoczynku mógł wrócić do swoich obowiązków.

Niemiecka Federacja Piłkarska może powierzyć rolę tymczasowego selekcjonera Sandro Wagnerowi. 36-latek miałby prowadzić reprezentację Niemiec w drugiej części 2024 roku i w pierwszym kwartale 2025 roku. Hennes Wolf mógłby z kolei zostać asystentem Wagnera.

Wiosną 2025 roku stery nad niemiecką kadrą miałby natomiast przejąć Klopp. Celem jest jednocześnie to, aby 56-latek poprowadził reprezentację Niemiec na mundialu w 2026 roku.