Jan Urban dokona sensacyjnego powołania?! To będzie debiut

Jan Urban może powołać do reprezentacji Polski na najbliższe mecze z Holandią oraz Finlandią Filipa Jagiełłę. Dla pomocnika Lecha Poznań byłby to debiut w kadrze. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "sport.tvp.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Filip Jagiełło zostanie powołany do kadry?!

Reprezentacja Polski już za kilkanaście dni rozegra być może najważniejsze mecze od kilku lat. Ich wagą będzie bowiem awans do mistrzostwa świata w 2026 roku. Szczególnie ważne z tej perspektywy wydaje się więc starcie z Finlandią, które rozegramy przed własną publicznością. Niemniej mecz poprzedzający, a więc rywalizacja z Holandią, również jest ważna, lecz każdy zdaje sobie sprawę, że o jakiekolwiek punkty będzie niezwykle trudno.

Szczególnie, że będzie to debiut w roli selekcjonera Jana Urbana. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie będzie miał zbyt wiele czasu na wprowadzenie nowych metod szkoleniowych oraz pomysłów. Z tego też powodu bardzo ważna może okazać się selekcja, a ta zdaje się, że będzie utrudniona. W środku pola naszej kadry są pewne problemy zdrowotne oraz z grą. Z tego też powodu Jan Urban może powołać na najbliższe mecze absolutnego debiutanta. Według informacji przekazanych przez „TVP Sport”, angaż ma otrzymać Filip Jagiełło z Lecha Poznań.

W obecnym sezonie 28-letni pomocnik rozegrał już osiem spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Jest także jednym z najważniejszych graczy Kolejorza. W poprzednim, mistrzowskim sezonie wystąpił on w 27 spotkaniach o zanotował dwa trafienia oraz tyle samo asyst. W przeszłości kilkadziesiąt razy reprezentował różnego rodzaju młodzieżowe reprezentacje Polski.

