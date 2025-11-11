Reprezentacja Holandii już w najbliższy piątek zmierzy się z Polską w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata. Przed tym starciem głos zabrał selekcjoner Oranje.

fot,. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ronald Koeman przed meczem Polska – Holandia

Reprezentacja Holandii w piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45 powalczy o swoje szóste zwycięstwo w trwających eliminacjach do MŚ 2026. Oranje w hicie grupy G zmierzą się z Polską. Przed tą potyczką swoimi przemyśleniami podzielił się selekcjoner reprezentacji Holandii, który może pochwalić się passą sześciu spotkań bez porażki. Ronald Koeman odniósł się między innymi do wątku związanego z młodymi graczami.

– Rzeczywiście, mamy niewiele okazji, by przyjrzeć się młodym zawodnikom z bliska. Dlatego w kadrze jest kilku graczy, których traktujemy jako przyszłość. Jak szybko ta przyszłość nadejdzie? Tego nikt nie wie – mówił selekcjoner Oranje na konferencji prasowej opublikowanej na kanale OnsOranje na platformie YouTube.

– Czy mogą być rozważani w kontekście powołań na mistrzostwa świata? Tak, w ciągu sześciu–siedmiu miesięcy może się wiele wydarzyć. Kadra jest dobra, ale na niektórych pozycjach mamy mniej opcji niż na innych. Tam się przyglądamy – zaznaczył Holender.

Ważne słowa na temat przyszłości w kadrze

Ostatnio nie brakowało spekulacji, że Koeman może pożegnać się z pracą w drużynie narodowej po mundialu w Ameryce Północnej. Na ten temat również wypowiedział kilka słów. – To możliwe. Myślę o tym czasami, ale nie zaprząta mi to teraz głowy – podkreślił doświadczony trener.

Praca sędziów skomentowana przez selekcjonera

W ostatnim czasie nie brakuje krytycznych słów wobec sędziów, nie tylko ze strony piłkarzy, ale również trenerów. Koeman w tej sprawie wyraził swoje zdanie.

– Nie sądzę, żeby poziom aż tak się obniżył. Myślę, że dużą rolę gra VAR. To, kiedy sędziowie go używają, a kiedy nie. Ręka raz jest, raz jej nie ma. Stąd bardziej bierze się frustracja niż z poziomu pracy sędziów – przekonywał były trener FC Barcelony.

Reprezentacja Holandii oprócz potyczki z Biało-Czerwonymi zmierzy się również z Litwą. Drugie spotkanie odbędzie się 17 listopada o godzinie 20:45 na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie.

Czytaj więcej: Lewandowski i Barcelona przed trudną decyzją. Możliwy zaskakujący ruch