Fernando Santos zwolniony! Jego bilans był tragiczny

fot. Associated Press Na zdjęciu: Fernando Santos

Santos nie będzie już prowadził reprezentacji Azerbejdżanu

Fernando Santos po odejściu z Besiktasu musiał czekać raptem dwa miesiące na kolejne zatrudnienie. W czerwcu 2024 roku postawiła na niego kadra Azerbejdżanu. Doświadczony selekcjoner po raz kolejny pokazał, że nie radzi sobie z drużynami o mniejszym potencjale kadrowym. Porażka z Islandią 0-5 w eliminacjach do mistrzostw świata sprzed kilku dni przelała czarę goryczy – 70-latek został oficjalnie zwolniony.

Bilans Santosa z reprezentacją Azerbejdżanu jest dramatyczny. Nie wygrał z nią ani jednego z jedenastu spotkań, aż dziewięciokrotnie przy tym przegrywając. Federacja postawiła przed nim cel awansu na Mistrzostwa Europy w 2028 roku. Choć do tego jeszcze daleka droga, dotychczasowe wyniki sugerowały, że ta współpraca na pewno się nie uda. Santos stracił pracę jeszcze przed meczem z Ukrainą – w tym starciu zespół poprowadzi Aykhan Abbasov, dotychczasowy selekcjoner drużyny do lat 21.

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuşla yollar ayrılıb.



AFFA rəhbərliyi ilə portuqaliyalı mütəxəssis arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıqla xitam verilib.



Millimizi Ukrayna ilə oyuna U-21 komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq. pic.twitter.com/lcQnyNkFzp — AFFA (@affa_official) September 8, 2025

Santos po ośmiu latach spędzonych w roli selekcjonera reprezentacji Portugalii notuje fatalny czas. W styczniu 2023 roku został trenerem polskiej kadry, gdzie utrzymał się raptem dziewięć miesięcy. Później zaliczył krótki epizod w Besiktasie, a z reprezentacją Azerbejdżanu był związany nieco ponad rok.