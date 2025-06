SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza mówi o stanie wyboru selekcjonera

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od kilkunastu dni. To właśnie wtedy, po meczu z Finlandią na skutek porażki w bardzo ważnym meczu eliminacyjnym oraz afery z opaską kapitańską, do dymisji podał się Michał Probierz. Cezary Kulesza od razu ruszył na poszukiwanie nowego szkoleniowca, ale do tej pory nie jesteśmy bliżej poznania nazwiska nowego wybrańca, niż wcześniej.

Przez długi czas wydawało się, że to Maciej Skorża jest głównym kandydatem do przejęcia reprezentacji Polski. Długo trwały rozmowy z kandydatem, a prezes PZPN-u spotkał się z nim w USA podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Finalnie jednak dzisiaj rano Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” poinformował, że ta opcja odpadła.

Informacje te potwierdził teraz Cezary Kulesza, który spotkał się na kilka minut z dziennikarzami podczas wydarzenia przedstawiającego ranking najbardziej wpływowych ludzi w naszej piłce.

– Maciej Skorża wczoraj do mnie zadzwonił i poinformował, że ma obowiązujący kontrakt i zostaje w Japonii. Kto powiedział, że to mój kandydat numer 1 na selekcjonera? Nie rozmawiałem z Markiem Papszunem. Pracuję nad znalezieniem selekcjonera – przekazał Mateusz Ligęza z „Radia Zet” cytując słowa Cezarego Kuleszy.

Zobacz także: Skorża podjął decyzję! Odpowiedział na propozycję PZPN