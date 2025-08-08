Lech będzie miał problem. Kosowska federacja reaguje na zachowanie kibiców

Federacja piłkarska Kosowa złożyła skargę do UEFA na transparent kibiców Lecha Poznań. "Są to zachowania, które nie służą piłce nożnej i stanowią podżeganie do nienawiści oraz naruszenie uczciwości sportowej" - czytamy w oświadczeniu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Kosowo składa skargę do UEFA

Mecz Lecha Poznań z serbską Crveną zvezdą elektryzował kibiców w całej Polsce. Przede wszystkim do Wielkopolski przyjechał bowiem bardzo mocny zespół, który był i nadal jest faworytem do awansu. Niemniej spotkanie poza czysto sportowym aspektem miało także wymiar społeczno-polityczny.

Wiadomo bowiem, że Serbia blisko współpracuje z Rosją Władimira Putina, co kibice mogli zobaczyć chociażby na koszulkach zespołu z Belgradu, którego sponsorem jest rosyjski potentat energetyczny – Gazprom. Poza tym jednak sporo po tym meczu poświęcono także transparentowi, który zawisł w tzw. „kotle” kibiców Lecha Poznań. Widniał na nim napis: Kosovo je Srbija, co znaczy: Kosowo jest Serbskie.

Warto jednak zaznaczyć, że Kosowo 17 lutego 2008 roku proklamowało swoją niepodległość. Uznawana jest ona przez większość krajów Zachodu oraz ONZ. Polska już 26 lutego 2008 roku potwierdziła niezależność tego kraju. Wśród tych, którzy tego nie zrobili jest m.in. Rosja oraz Białoruś.

Transparent kibiców Kolejorza spotkał się jednak z reakcją kosowskiej federacji, która jest oburzona zachowaniem kibiców Lecha, a przynajmniej jej części. Z tego powodu wysłała do UEFA skargę na z Polski oraz zespół Crveny zvezda za legitymizowanie działań wymierzonych w swoje państwo.

– Federacja Piłki Nożnej Kosowa stanowczo potępia wywieszenie przez kibiców Lecha Poznań prowokacyjnego i niedopuszczalnego transparentu podczas meczu z Crveną Zvezdą. […] Kosowska Federacja Piłki Nożnej uważa te działania za poważną, haniebną i niedopuszczalną prowokację polityczną na imprezie sportowej oraz rażące naruszenie zasad i zasad UEFA. Są to zachowania, które nie służą piłce nożnej i stanowią podżeganie do nienawiści oraz naruszenie uczciwości sportowej – czytamy w komunikacie kosowskiej federacji.

– FFK, natychmiast po stwierdzeniu naruszenia prawa, wszczęło procedurę złożenia oficjalnej skargi do UEFA, domagając się podjęcia środków dyscyplinarnych wobec klubu Lech Poznań, odpowiedzialnego za zachowanie swoich kibiców, a także wobec Crveny Zvezdy za publiczne wypowiedzi podżegające i legitymizujące wiadomości skierowane przeciwko państwu Kosowo – dodano.

Zobacz także: Odra Opole potwierdziła transferowy hit. Napastnik wzmacnia pierwszoligowca