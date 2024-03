Reprezentacja Hiszpanii zremisowała 3:3 z Brazylią w meczu towarzyskim. Podczas spotkania kibice zgromadzeni na Santiago Bernabeu wygwizdali Alvaro Moratę. Na reakcję fanów odpowiedział selekcjoner Luis de la Fuente. - To mnie bardzo martwi - wyznał.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Alvaro Morata

Wczoraj byliśmy świadkami hitowego meczu towarzyskiego

Reprezentacja Hiszpanii na Santiago Bernabeu podejmowała Brazylię

Podczas tego spotkania kibice wygwizdali Alvaro Moratę

Przykra sytuacja dla Moraty. Został wygwizdany w ojczyźnie

Reprezentacja Hiszpanii wczoraj wieczorem na Santiago Bernabeu podejmowała Brazylię w hitowym meczu towarzyskim. Pojedynek zakończył się wynikiem 3:3, ale nie to jest głównym tematem po tym spotkaniu. Alvaro Morata został bowiem wygwizdany przez fanów zgromadzonych na stadionie.

Na takie zachowanie kibiców zareagował selekcjoner reprezentacji Hiszpanii – Luis de la Fuente – który wziął udział w konferencji prasowej. 62-letni szkoleniowiec był wyraźnie zniesmaczony tym, co się wydarzyło na trybunach.

– Alvaro Morata został wygwizdany na Santiago Bernabeu… To mnie bardzo martwi, że w moim kraju gwiżdżą na kapitana reprezentacji Hiszpanii, który jest dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. To naprawdę boli. Kiedy słyszę te gwizdy, czuję się zawstydzony – powiedział Luis de la Fuente cytowany przez Fabrizio Romano.