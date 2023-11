W środę 1 listopada odbyły się kolejne trzy spotkania 1/16 finału Pucharu Włoch. Do kolejnej rundy Coppa Italia awansowały Genoa, Parma i Cagliari.

IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Puchar Włoch: Lecce - Parma

Trwa 1/16 finału Pucharu Włoch. 1 listopada rozegrano kolejne spotkania

W środę obejrzeliśmy trzy spotkania, a w każdym z nich wzięła udział ekipa z Polakiem w kadrze

Genoa i Cagliari rozstrzygnęły swoje starcia dopiero po dogrywce

Puchar Włoch. Drużyny Polaków grają dalej

W środę 1 listopada kontynuowaliśmy zmagania w 1/16 finału Pucharu Włoch. Rozegrano trzy spotkania. W dwóch z nich wzięły udział ekipy z Serie B. Starcie z udziałem Reggiany, reprezentującej zaplecze krajowej elity, rozstrzygnęło się po dogrywce, w której lepsze okazała się Genoa. Kontuzjowany Filip Jagiełło nie znalazł się w kadrze na to starcie.

Genoa – Reggiana 2:1

Haps 53′, Gudmundsson 99′ – Varela Djamanca 37′

W rywalizacji Lecce – Parma triumfowali goście. Gialloblu wygrali 4:2, ale o zwycięstwo musieli walczyć aż do ostatnich minut. Podopieczni Fabio Pecchii dopiero w doliczonym czasie zapewnili sobie awans, chociaż jeszcze do 76. minuty prowadzili w starciu z Salentinimi.

Lecce – Parma 2:4

Piccoli 54′, Strefezza 76′ – Sohm 9′, Bonny 29′, Pongracić 90 + 4′ (sam.), Man 90 + 7′

Pojedynek Udinese – Cagliari także rozstrzygnął się po dodatkowych 30 minutach. W 63. minucie prowadzenie gospodarzom dał Axel Guessand, a 17 minut później do wyrównania doprowadził Viola. Na kolejnego gola przyszło nam poczekać aż do 120 minuty. Tuż przed gwizdkiem sędziego Gianluca Lapadula pokonał Madukę Okoye i dał ekipie z Sardynii awans do 1/8 finału. Mateusz Wieteska rozegrał pełne spotkanie i obejrzał żółtą kartkę.

Udinese – Cagliari 1:2

Guessand 63′ – Viola 80′, Lapadula 120′

Puchar Włoch: 1/16 finału (1.11)