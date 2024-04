Allegri zaskoczył. “To nasza wina, że na początku sezonu graliśmy tak dobrze”

Massimiliano Allegri podkreślił, że Juventus miał wielkie problemy, aby pokonać Lazio w półfinale Pucharu Włoch i awansować do finału. Szkoleniowiec Starej Damy dodał również, że spodziewał się takiej rywalizacji przeciwko zespołowi Igora Tudora.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri zadowolony z awansu do finału Pucharu Włoch

Juventus, mimo przegranego meczu rewanżowego na Stadio Olimpico 1:2, zdołał utrzymać przewagę z pierwszego spotkania i awansować do finału Pucharu Włoch. Decydującego gola zdobył wprowadzony z ławki Arkadiusz Milik, który wykorzystał swoją pierwszą szansę w meczu. Trener Massimiliano Allegri nie krył swojego niezadowolenia z gry zespołu, zwłaszcza po pierwszej połowie.

– To był mecz pełen cierpienia. Spodziewaliśmy się tego, szczególnie po stracie gola już na początku po stałym fragmencie gry. Mieliśmy jeszcze kilka okazji, z których Vlahović i Bremer mogli skorzystać, ale Lazio też mogło nas jeszcze zaskoczyć przed przerwą. Druga odsłona już była lepsza w naszym wykonaniu, ale mieliśmy swoje problemy. Nie było łatwo, bo po stracie gola na początku drugiej połowy kontrataki Lazio mogły okazać się dla nas zabójcze – powiedział w rozmowie ze Sport Mediaset, Allegri.

Mimo krytyki i spekulacji medialnych na temat jego przyszłości w klubie, Allegri podkreśla, że awans do finału był jednym z celów na ten sezon. – Nigdy nie jest łatwo dotrzeć do finału. W ostatnich trzech latach graliśmy w dwóch finałach Coppa Italia. Teraz musimy skupić się na Serie A, ponieważ jeszcze nie zapewniliśmy sobie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, a w ten weekend gramy z Milanem.

– Juventus zawsze będzie krytykowany, ale to nasza wina, że zagraliśmy świetną pierwszą połowę sezonu, której nikt się nie spodziewał. W tamtym momencie ludzie myśleli, że możemy powalczyć z Interem, ale obawiałem się, że w drugiej części możemy mieć trudności – dodał szkoleniowiec Bianconerich.

Zobacz również: Milik skomentował awans Juventusu do finału Pucharu Włoch