Według informacji przekazanych przez Romeo Agresti, Arkadiusz Milik nie znajdzie się w kadrze na mecz półfinału Pucharu Włoch pomiędzy Juventusem a Lazio, który odbędzie się we wtorek 2 kwietnia.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik znajdzie się poza kadrą na meczu Pucharu Włoch

Juventus zmierzy się w Lazio Rzym

Polak nie dał rady wyleczyć się z kontuzji

Nie będzie mógł pomóc

Arkadiusz Milik nie może powiedzieć, że ostatnie tygodnie oraz miesiące są dla niego korzystne. Napastnik Juventusu pomijany jest przez Michała Probierza w czasie powołań na mecze reprezentacji Polski, z kolei w klubie również nie może liczyć na pewny plac. Co więcej, jego forma jest daleka od dobrej, a to przekłada się na coraz większą liczbę słów krytyki pod jego adresem. Do tego dochodzi kolejny uraz, którego nabawił się jakiś czas temu, a teraz trwa rehabilitacja.

Według informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza Romeo Agresti na platformie X (dawniej Twitter), Milik nie znajdzie się w kadrze na mecz półfinału Pucharu Włoch pomiędzy Juventusem a Lazio.

30-latek rozegrał w tym sezonie 28 spotkań w barwach Juventusu. Strzelił sześć goli i zaliczył jedną asystę.

