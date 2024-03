IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Bilety na mecz Wisła – Piast wyprzedane

Kibice Wisły Kraków są spragnieni sukcesów klubu, których nie było już od lat. Teraz Biała Gwiazda oprócz walki o awans do PKO Ekstraklasy ma również szansę na zdobycie Pucharu Polski. Już w kwietniu ekipa spod Wawelu zmierzy się z Piastem Gliwice w półfinale rozgrywek.

Ten pojedynek od samego początku cieszył się w Krakowie bardzo dużym zainteresowaniem, a sprzedaż biletów wystartowała jeszcze przed oficjalnym ustaleniem terminu meczu z Piastem Gliwice. Teraz wiemy, już ze spotkanie zostanie rozegrane 3 kwietnia o godzinie 17:30.

Fani Białej Gwiazdy mimo dość niekorzystnej godziny rozegrania tego meczu biorąc pod uwagę, że jest to środa wykupili już wszystkie wejściówki na ten pojedynek, co tylko pokazuje głód dużej piłki w Krakowie. Obecnie w sprzedaży pozostały już tylko wejściówki na sektory VIP. Z pewnością jest to wielki sukces Wisły Kraków. W Polsce “sold out” na kilka tygodni przed meczem jest czymś niespotykanym.

