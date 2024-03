fot. Pressfocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Po przegranym ćwierćfinale Pucharu Polski z Wisłą Kraków Widzew Łódź złożył protest, wnioskując o powtórzenie meczu. Klub poczuł się skrzywdzony błędną decyzją sędziego, który niesłusznie uznał bramkę dla Białej Gwiazdy. Padła ona w doliczonym czasie gry, doprowadzając do dogrywki.

Sprawa stała się bardzo medialna. Prezes klubu Michał Rydz wystąpił w kilku programach, tłumacząc powody swoich działań. Polski Związek Piłki Nożnej rozpatrzył wniosek, odrzucając go podczas głosowania. Oznacza to, że mecz nie zostanie powtórzony, a Wisła Kraków może ze spokojem przygotowywać się do półfinału.

Widzew zareagował na decyzję PZPN. Wystosował oświadczenie, w którym domaga się podjęcia konkretnych kroków, takich jak zmiany w regulaminie.

“Doprowadziliśmy do sytuacji, w której nie usprawiedliwiamy błędów, a kluczowe sportowe media w kraju dyskutują o problemie. Teraz kluczem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań. Widzew wysłał jasny i mocny sygnał – PZPN musi zacząć działać. Jeśli sytuacja się nie zmieni, kontrowersje będą wpływać na kluczowe rozstrzygnięcia, a na tym ucierpią wszyscy – kibice, sponsorzy, kluby czy same rozgrywki.”

“Uważam, że potrzebne są konkrety: zmiany w regulaminie Pucharu Polski chroniące uczestników w przypadku błędów wpływających na wynik, przyspieszenie prac nad systemem VAR i dalsze inwestycje w technologię, zwiększenie liczby kamer na meczach Pucharu Polski, plan wzrostu nakładów na szkolenie sędziów, zwiększenie transparentności ich decyzji oraz wyznaczanie wyłącznie arbitrów o statusie “sędzia zawodowy” do meczów od 1/8 finału Pucharu Polski oraz wszystkich spotkań decydujących o rozstrzygnięciach w ligach centralnych oraz barażach. To konkretna lista zmian na tu i teraz” – apeluje prezes Widzewa Michał Rydz.

