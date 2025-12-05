Jagiellonia w czwartkowym meczu 1/8 finału Pucharu Polski przegrała z GKS-em Katowice, a na dodatek boisko przedwcześnie opuścił Oskar Pietuszewski. Jak długo będzie pauzował młodzieżowy reprezentant Biało-Czerwonych? Łukasz Gikiewicz ujawnił wieści dotyczące urazu 17-latka.

Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jagiellonia traci gwiazdę. Pietuszewski bez gry do końca roku

Porażka 1:3 i kontuzja kluczowego zawodnika – Jagiellonia nie będzie najlepiej wspominała 4 grudnia. W starciu 1/8 finału Pucharu Polski lepszy okazał się GKS Katowice. Na dodatek w doliczonym czasie gry kontuzji doznał Oskar Pietuszewski. Starcie z udziałem młodzieżowego reprezentanta Biało-Czerwonych wyglądało bardzo groźnie.

Jednak mimo początkowych obaw wszystko wskazuje na to, że 17-latek uniknął najgorszego. Skrzydłowy białostoczan nie uszkodził więzadeł w kolanie, a także nie ma problemu ze ścięgnem Achillesa. Łukasz Gikiewicz, ekspert stacji TVP Sport, przekazał wieści dotyczące urazu gwiazdki ekipy Adriana Siemieńca – Pietuszewski doznał skręcenia kostki i ma pauzować cztery tygodnie.

To oznacza, że zabraknie go w ekstraklasowych meczach z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza i Motorem Lublin, a także pojedynkach z Rayo Vallecano i AZ Alkmaar w Lidze Konferencji. Nastolatek w tym roku już nie pojawi się na boisku.