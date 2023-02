Press Focus Na zdjęciu: Damian Zbozień

Ireneusz Mamrot pracuje w Łęcznej dopiero od kilku dni

Trener Górnika może się już pochwalić awansem do półfinału Pucharu Polski

Pierwszoligowiec pokonał Pogoń Siedlce 1:0

Puchar Polski: Górnik w gronie półfinalistów

28 lutego to dzień rozegrania dwóch ćwierćfinałów Pucharu Polski. W godzinach popołudniowych Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Lechię Zielona Góra (3:0). Śladem stołecznego klubu pragnął podążyć Górnik Łęczna. Zatrudniony niedawno Ireneusz Mamrot udał się do Siedlec na starcie z Pogonią Marka Saganowskiego.

We wtorkowej konfrontacji pierwsze kilkanaście minut należało do Pogoni, która starała się stworzyć zagrożenie w polu karnym Górnika. Drugoligowiec nie imponował jednak precyzją. Zawodnicy z Łęcznej dostrzegli ten fakt i ruszyli odważniej do ataku. To oni byli bliżej objęcia prowadzenia. Na przerwę gracze obu drużyn schodzili jednak przy wyniku 0:0.

Po zmianie stron obraz meczu był podobny. Różnica polegała jednak na tym, że Górnik w końcu trafił do siatki gospodarzy. Niespełna kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry, goście mieli rzut rożny. Po dośrodkowaniu w pole karne, podanie z narożnika przedłużył Szymon Lewkot. Skorzystał z tego Damian Zbozień, który pokonał bramkarza rywali. Górnik Łęczna wyeliminował Pogoń Siedlce i zagra w półfinale Pucharu Polski.