Wisła zaskoczy w Pucharze Polski? Trener Jop szykuje roszady w składzie

Wisła Kraków w czwartek o godzinie 14:30 zagra z Odrą Bytom Odrzański w meczu I rundy STS Pucharu Polski. Wygląda na to, że w składzie Białej Gwiazdy może dojść do kilku zmian.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Łasicki

Wisła ze zmianami w spotkaniu z Odrą

Wisła Kraków w tej kampanii ma jasny cel. Chce przede wszystkim wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Jeśli jednak nadarzy się okazja, drużyna Mariusza Jopa chce również namieszać w STS Pucharze Polski. W czwartek zamierza wykonać swój obowiązek, jakim jest wyeliminowanie z rozgrywek ekipy z IV ligi.

Wisła ma zagrać w eksperymentalnym zestawieniu w rywalizacji z zespołem z niższej klasy rozgrywkowej. Patryk Letkiewicz wystąpi w pierwszym składzie w bramce, co potwierdził to już na przedmeczowej konferencji prasowej trener Mariusz Jop.

Ciekawie może wyglądać obsada defensywy, o czym informuje Gazeta Krakowska. Na prawej stronie zagrać może Raoul Giger. Na środku obrony mają pojawić się Igor Łasicki i Mariusz Kutwa, natomiast lewą flankę najprawdopodobniej obsadzi Jakub Krzyżanowski, który w tym sezonie jest jednym z kluczowych graczy Wisły.

W drugiej linii można spodziewać się tercetu: Ervin Omić, Wiktor Staszak i Olivier Sukiennicki. Na skrzydłach powinni operować Filip Baniowski i Ardit Nikaj. Z kolei w ataku 13-krotnych mistrzów Polski ma zagrać Szymon Kawała. 18-latek w tej kampanii zdobył już jedną bramkę.

Przewidywany skład Wisły na mecz z Odrą:

Letkiewicz – Krzyżanowski, Kutwa, Łasicki, Giger – Omić, Staszak, Sukiennicki – Nikaj, Baniowski – Kawała.

