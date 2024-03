Wisła Kraków zagra w półfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice. Bilety na mecz, do którego dojdzie prawie za miesiąc, są sprzedawane w niesamowitym tempie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków walczy o awans do finału Pucharu Polski

Niemal na miesiąc przed meczem z Piastem Gliwice bilety są wykupywane w niesamowitym tempie

Kibice Białej Gwiazdy chcą obejrzeć z trybun sukces swojej drużyny

Wisła Kraków szykuje niezwykłą frekwencję. Do meczu prawie miesiąc

Wisła Kraków pokonała w minionym tygodniu Widzew Łódź i zameldowała się w półfinale Pucharu Polski. Jest więc już tylko jeden krok od gry na PGE Narodowym w Warszawie. Biała Gwiazda zmierzy się teraz przed własną publicznością z Piastem Gliwice.

Krakowscy kibice po latach niepowodzeń są bardzo głodni sukcesu. Pokazuje to olbrzymia mobilizacja w kwestii zakupu biletów na kwietniowy półfinał. Sprzedaż ruszyła w środę 6 marca, natomiast dzień później większość trybun jest już zajęta. Stan na 7 marca godz. 15:00 to niemal 23 tysiące sprzedanych biletów, co jest wynikiem absolutnie kosmicznym.

Wisła jest więc na dobrej drodze, aby pobić rezultat z ćwierćfinałowej potyczki z Widzewem Łódź. To spotkanie z trybun obejrzało wówczas 26 742 kibiców.

Niewykluczone, że na trybunach pojawią się również kibice Piasta Gliwice. Choć klub powiadomił, że zorganizowana grupa odmówiła przyjazdu do Krakowa, niezainteresowani protestem fani zespołu z Ekstraklasy chcą dopingować swoich piłkarzy.