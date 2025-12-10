Losowanie STS Pucharu Polski: gdzie oglądać? Kiedy mecze 1/4 finału?

Losowanie STS Pucharu Polski: gdzie oglądać?
Losowanie STS Pucharu Polski można obejrzeć w TVP Sport. Transmisja jest dostępna w telewizji oraz na oficjalnym kanale YouTube stacji. Początek wydarzenia w środę (10 grudnia) o godzinie 12:00. Prowadzącym losowanie będzie Kacper Tomczyk.
Losowanie STS Pucharu Polski: transmisja na żywo
Poniżej znajduje się transmisja na żywo z losowania STS Pucharu Polski. Jest ona dostępna za pośrednictwem kanału TVP Sport. Kliknij, aby przejść do serwisu YouTube.
STS Puchar Polski: drużyny w 1/4 finału
- Avia Świdnik
- Zawisza Bydgoszcz
- Chojniczanka Chojnice
- GKS Katowice
- Górnik Zabrze
- Lech Poznań
- Raków Częstochowa
- Widzew Łódź
Kiedy mecze 1/4 finału STS Pucharu Polski?
Ćwierćfinałowe mecze STS Pucharu Polski odbędą się 3 i 4 marca 2026 roku. Natomiast finał zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.