Losowanie STS Pucharu Polski: gdzie oglądać? Kiedy mecze 1/4 finału?

W środę (10 grudnia) odbędzie się losowanie STS Pucharu Polski. Dowiedz się, gdzie oglądać to wydarzenie oraz kiedy odbędą się mecze 1/4 finału.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Losowanie STS Pucharu Polski: gdzie oglądać?

Losowanie STS Pucharu Polski można obejrzeć w TVP Sport. Transmisja jest dostępna w telewizji oraz na oficjalnym kanale YouTube stacji. Początek wydarzenia w środę (10 grudnia) o godzinie 12:00. Prowadzącym losowanie będzie Kacper Tomczyk.

Losowanie STS Pucharu Polski: transmisja na żywo

Poniżej znajduje się transmisja na żywo z losowania STS Pucharu Polski. Jest ona dostępna za pośrednictwem kanału TVP Sport. Kliknij, aby przejść do serwisu YouTube.

STS Puchar Polski: drużyny w 1/4 finału

Avia Świdnik

Zawisza Bydgoszcz

Chojniczanka Chojnice

GKS Katowice

Górnik Zabrze

Lech Poznań

Raków Częstochowa

Widzew Łódź

Kiedy mecze 1/4 finału STS Pucharu Polski?

Ćwierćfinałowe mecze STS Pucharu Polski odbędą się 3 i 4 marca 2026 roku. Natomiast finał zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.