Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski? Terminarz rozgrywek

Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski?
Mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski zaplanowano na dni 2-4 grudnia 2025 roku. W tej fazie rozgrywek zabraknie między innymi Legii Warszawa, która odpadła w starciu z Pogonią Szczecin.
Uczestnicy 1/8 finału – kto walczy o ćwierćfinał?
Do tej fazy turnieju awansowało 16 zespołów, w tym silna reprezentacja Ekstraklasy oraz kluby z niższych lig, które w poprzednich rundach sprawiły spore niespodzianki.
Szczególnie uwagę przyciągają zespoły z II i III ligi, które jako potencjalni gospodarze (według regulaminu niżej notowany zespół jest gospodarzem) mogą postawić się faworytom.
Oto pełna lista drużyn w 1/8 finału STS Pucharu Polski:
- Avia Świdnik
- Chojniczanka Chojnice
- GKS Katowice
- Górnik Zabrze
- Jagiellonia Białystok
- Korona Kielce
- Lech Poznań
- Lechia Gdańsk
- Piast Gliwice
- Pogoń Szczecin
- Polonia Bytom
- Raków Częstochowa
- Śląsk Wrocław
- Widzew Łódź
- Wisła Kraków
- Zawisza Bydgoszcz
STS Puchar Polski: pełny terminarz rozgrywek
|Faza Rozgrywek
|Planowana data
|Runda wstępna
|6 sierpnia 2025
|I runda
|24 września 2025
|1/16 finału
|28 – 30 października 2025
|1/8 finału
|2 – 4 grudnia 2025
|Ćwierćfinały
|4 marca 2026
|Półfinały
|8 kwietnia 2026
|FINAŁ
|2 maja 2026