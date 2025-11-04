Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski? Terminarz rozgrywek

10:13, 4. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

W STS Pucharze Polski pozostało 16 drużyn. Kiedy odbędą się mecze 1/8 finału rozgrywek. Oto pełny terminarz.

STS Puchar Polski
Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski?

Mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski zaplanowano na dni 2-4 grudnia 2025 roku. W tej fazie rozgrywek zabraknie między innymi Legii Warszawa, która odpadła w starciu z Pogonią Szczecin.

Uczestnicy 1/8 finału – kto walczy o ćwierćfinał?

Do tej fazy turnieju awansowało 16 zespołów, w tym silna reprezentacja Ekstraklasy oraz kluby z niższych lig, które w poprzednich rundach sprawiły spore niespodzianki.

Szczególnie uwagę przyciągają zespoły z II i III ligi, które jako potencjalni gospodarze (według regulaminu niżej notowany zespół jest gospodarzem) mogą postawić się faworytom.

Oto pełna lista drużyn w 1/8 finału STS Pucharu Polski:

  • Avia Świdnik
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Katowice
  • Górnik Zabrze
  • Jagiellonia Białystok
  • Korona Kielce
  • Lech Poznań
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Pogoń Szczecin
  • Polonia Bytom
  • Raków Częstochowa
  • Śląsk Wrocław
  • Widzew Łódź
  • Wisła Kraków
  • Zawisza Bydgoszcz

STS Puchar Polski: pełny terminarz rozgrywek

Faza RozgrywekPlanowana data
Runda wstępna6 sierpnia 2025
I runda24 września 2025
1/16 finału28 – 30 października 2025
1/8 finału2 – 4 grudnia 2025
Ćwierćfinały4 marca 2026
Półfinały8 kwietnia 2026
FINAŁ2 maja 2026

