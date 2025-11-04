Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski? Terminarz rozgrywek

W STS Pucharze Polski pozostało 16 drużyn. Kiedy odbędą się mecze 1/8 finału rozgrywek. Oto pełny terminarz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Kiedy mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski?

Mecze 1/8 finału STS Pucharu Polski zaplanowano na dni 2-4 grudnia 2025 roku. W tej fazie rozgrywek zabraknie między innymi Legii Warszawa, która odpadła w starciu z Pogonią Szczecin.

Uczestnicy 1/8 finału – kto walczy o ćwierćfinał?

Do tej fazy turnieju awansowało 16 zespołów, w tym silna reprezentacja Ekstraklasy oraz kluby z niższych lig, które w poprzednich rundach sprawiły spore niespodzianki.

Szczególnie uwagę przyciągają zespoły z II i III ligi, które jako potencjalni gospodarze (według regulaminu niżej notowany zespół jest gospodarzem) mogą postawić się faworytom.

Oto pełna lista drużyn w 1/8 finału STS Pucharu Polski:

Avia Świdnik

Chojniczanka Chojnice

GKS Katowice

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Korona Kielce

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Polonia Bytom

Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław

Widzew Łódź

Wisła Kraków

Zawisza Bydgoszcz

STS Puchar Polski: pełny terminarz rozgrywek