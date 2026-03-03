GKS na prowadzeniu! Widzew i Jovicević w opałach [WIDEO]

21:24, 3. marca 2026 22:03, 3. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

W 28. minucie meczu GKS Katowice, a konkretnie Lukas Klemenz zdobył otwierającego wynik meczu gola. To oznacza, że komplikuje się sytuacja Widzewa Łódź.

Igor Jovicević
PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

GKS świetnie wykorzystał swoją szansę

Pierwszym ćwierćfinałowym starciem tej edycji STS Pucharu Polski jest rywalizacja pomiędzy GKS-em Katowice a Widzewem Łódź. Wszystko zapowiadało na starcie tej rywalizacji, że czeka nas bardzo ciekawy mecz, w którym wiele może się wydarzyć. Z jednej strony przecież Katowiczanie, którzy są ostatnio w świetnej formie, a z drugiej ekipa z Serca Łodzi, która kiedyś musi w końcu zacząć grać na swoim poziomie.

Początek meczu zwiastował, że być może będzie to właśnie ten mecz, w którym Widzew się przełamie. To bowiem oni lepiej radzili sobie w pierwszych minutach i oddali trzy strzały celne. Jednak nic z tego, skoro w 28. minucie meczu gola otwierającego wynik rywalizacji zdobył Lukas Klemenz. Środkowy obrońca GKS-u świetnie odnalazł się w polu karnym rywala i uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Bartłomieja Drągowskiego.

To zdecydowanie komplikuje sytuację Widzewa Łódź, który nie dość, że w PKO Ekstraklasie jest w wielkich opałach, to także przyszłość w Pucharze Polski jest zagrożona. Tak samo, jak zagrożona jest praca Igora Jovicevicia. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec gra o posadę, która wisi już właściwie na włosku.

