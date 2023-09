GKS Tychy pokonał Wisłę Płock (3:1) w spotkaniu I rundy Fortuna Pucharu Polski. Ekipa Dariusza Banasika wywalczyła jednocześnie awans do 1/16 finału rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Tychy - Wisła Płock

GKS Tychy wrócił na zwycięskie tory

Ekipa z Edukacji zrewanżowała się Wiśle Płock za porażkę sprzed kilku dni

Losowanie par 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w siedzibie PZPN w piątek 29 września o godzinie 12:00

GKS Tychy – Wisła Płock: cztery gole przy Edukacji

GKS Tychy przystępował do potyczki z Wisłą Płock w ramach I rundy Fortuna Pucharu Polski, chcąc zrewanżować się Nafciarzom za porażkę sprzed kilku dni w lidze (0:4). Jednocześnie batalia przy Edukacji zapowiadała się ciekawie. Mimo że trenerzy obu ekip postawili na nieco eksperymentalne zestawienia.

W pierwszej odsłonie padły dwa gole, ale spotkanie nie należało do ciekawych. Wynik rywalizacji został otwarty już w 12. minucie, gdy Benjamin Czajka skierował piłkę o siatki po uderzeniu głową. Nafciarze oddali jeden z nielicznych celnych strzałów w pierwszej odsłonie i Adrian Kostrzewski został po nim zmuszony do kapitulacji.

Wisła Płock na prowadzeniu! Rzut rożny kończy się golem ⚽️



👉 GKS Tychy – Wisła Płock 0⃣:1⃣



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/DcU4vzGApj — Polsat Sport (@polsatsport) September 28, 2023

Podopieczni Dariusza Banasika do wyrównania doprowadzili natomiast w samej końcówce pierwszej połowy. Bramkę na 1:1 zdobył Jakub Tecław, wykorzystując rzut karny podyktowany za przewinienie Adama Chrzanowskiego. Na przerwę oba zespoły udały się zatem z wynikiem 1:1.

Do przerwy remis 1⃣:1⃣ Druga połowa już wystartowała!



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/SnfitLQZjH — Polsat Sport (@polsatsport) September 28, 2023

W drugiej części gry ekipa z Tychów szukała kolejnego trafienia. Szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy w 60. minucie, gdy bramkę na 2:1 zdobył Daniel Rumin. Napastnik GKS-u wykorzystał podanie od Jakuba Bodnickiego i z bliska skierował piłkę do siatki. Na jednym trafieniu tyszanie nie chcieli poprzestać. Okazję do zdobycia bramki miał też Patryk Mikita, ale bez efektu w postaci gola.

Stałe fragmenty gry dziś są kluczowe w Tychach ⚽️ Tym razem rzut z autu!



GSK Tychy – Wisła Płock 2⃣:1⃣



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/yGfw6rXElj — Polsat Sport (@polsatsport) September 28, 2023

Tymczasem w 88. minucie Mateusz Radecki wykorzystał podanie Bartosza Śpiączki i strzałem sprzed pola karnego ustalił rezultat rywalizacji (3:1). Jednocześnie w piątek o godzinie 12:00 ekipa z Tychów pozna kolejnego rywala w Fortuna Pucharze Polski, z którym zmierzy się w okolicach 1 listopada. Na ten termin zaplanowane są spotkania 1/16 finału rozgrywek.