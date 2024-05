fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao namawiał Cancelo na hitowy transfer

Rafael Leao jest regularnie łączony z hitowym transferem do Premier League, La Liga lub Ligue 1. Wydaje się jednak, że po raz kolejny zdecyduje się na pozostanie w Milanie, do którego czuje wyjątkową więź. Portugalczyk jest na San Siro prawdziwą gwiazdą i ma fantastyczne relacje z kibicami. W przeszłości było kilka okazji, aby sfinalizować swoją przeprowadzkę do bogatszej ekipy, jednak nigdy na to nie naciskał.

W wywiadzie dla Fabrizio Romano 24-latek został zapytany o to, czy kiedykolwiek namawiał któregoś z zawodników, aby dołączył do Rossonerich. Zdradził, że w przeszłości proponował hitowy transfer swojemu koledze z reprezentacji Portugalii, Joao Cancelo. Wówczas grał on dla Manchesteru City.

– Podczas zgrupowania reprezentacji rozmawiałem z Cancelo. Powiedział mi, że dobrze czuł się grając przeciwko Milanowi, jeszcze jako piłkarz Interu Mediolan. Lubi ten klub, jako dziecko był do niego przywiązany. Powiedziałem mu, żeby przyszedł. Próbowałem, ale było trudno. Grał wówczas w Manchesterze City – wyjaśnił Portugalczyk.

Cancelo nie może być pewny swojej najbliższej przyszłości. Dobiega końca jego pobyt w Barcelonie, do której minionego lata został wypożyczony. Klub z Katalonii wciąż nie podjął decyzji o ewentualnym kontynuowaniu współpracy, co wiązałoby się raczej z wykupieniem go z Manchesteru City. W szeregach Obywateli także nie ma czego szukać, bowiem Pep Guardiola pomija go w swoich planach na drużynę.

