Fornalik przed meczem Ruchu w Pucharze Polski. Jasny sygnał dla drużyny

Ruch Chorzów zagra z Avią Świdnik w STS Pucharze Polski. Przed tym starciem trener Waldemar Fornalik dał do zrozumienia, że w składzie Niebieskich nie będzie zbyt wielu zmian.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik przed meczem Ruch – Avia

Ruch Chorzów od momentu, gdy trener Waldemar Fornalik wrócił do śląskiego klubu, notuje regularny progres. Nie tylko pod względem stylu gry, ale też wyników. Tymczasem w czwartek 14-krotny mistrz Polski rozpoczyna swoją przygodę w STS Pucharze Polski, mierząc się z Avią Świdnik. Przed tym spotkaniem głos zabrał szkoleniowiec chorzowian.

– Nie mamy aż takiego pola manewru, by na każdej pozycji powymieniać zawodników. Będziemy odwracali proporcje. Być może ci, którzy z Chrobrym wystąpili krócej, zagrają w Pucharze Polski dłużej, a ci mający więcej w nogach będą grali krócej – powiedział Fornalik cytowany przez KSRuch.com.

Chorzowski zespół mierzył się z ekipą z 40-tysięcznego miasta także w poprzedniej edycji krajowego pucharu. Wówczas zawodnicy Ruchu wygrali różnicą dwóch goli (3:1). Na listę strzelców po stronie Niebieskich wpisali się kolejno: Daniel Szczepan, Jakub Myszor i Denis Ventura.

Czwartkowa potyczka z Avią Świdnik rozpocznie jednocześnie wyjazdowy maraton chorzowskiej drużyny. Ruch w Betclic 1. Lidze zagra w roli gościa kolejno z: Wieczystą Kraków, Wisłą Kraków, Zniczem Pruszków i Odrą Opole. Do ligowego grania na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim chorzowianie wrócą dopiero w listopadzie, kiedy zmierzą się z GKS-em Tychy. Wówczas rozpoczną serię czterech z rzędu meczów rozgrywanych w roli gospodarza.

