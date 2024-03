IMAGO / Alexander Neis Na zdjęciu: FC Saarbrucken

FC Saarbrucken nie zatrzymuje się w Pucharze Niemiec

Trzecioligowy klub tym razem wyeliminował Borussię Moenchengladbach

Niebiesko-Czarni w półfinale zagrają z FC Kaiserslautern

FC Saarbrucken rewelacją Pucharu Niemiec. Coraz bliżej finału

FC Saarbrucken we wtorek wieczorem na własnym stadionie podejmowało Borussię Moenchengladbach w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec ponownie sprawił sensację i pokonał wyżej notowany zespół 2:1 po bramce w doliczonym czasie gry.

To oznacza, że Niebiesko-Czarni awansowali do półfinału, gdzie zmierzą się z drugoligowym FC Kaiserslautern, więc wywalczenie biletu do finału jest realne. Warto dodać, że FC Saarbrucken we wcześniejszych rundach wygrało z Eintrachtem Frankfurt i Bayernem Monachium.

Co ciekawe, rewelacja DFB-Pokal w tabeli trzeciej ligi zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. W drugim półfinale Pucharu Niemiec Bayer Leverkusen zagra z Fortuną Dusseldorf.