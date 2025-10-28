Puchar Niemiec 2025/2026: Bayern i BVB w grze o trofeum. Zapowiedź 1/16 finału

Kto wygra Puchar Niemiec 2025/26? Bayern chce odzyskać trofeum
Kwestia tytułu mistrzowskiego w Bundeslidze może się w tym sezonie rozstrzygnąć względnie szybko. Bayern Monachium przewodzi bowiem w tabeli z kompletem punktów. Puchar Niemiec to jednak rozgrywki, w których znacznie łatwiej o wyeliminowanie faworyta. Na ten moment przed nami zmagania w 1/16 finału. W grze są właściwie wszystkie najmocniejsze niemieckie zespoły.
Największy faworyt do wygrania Pucharu Niemiec to Bayern Monachium, który nie wygrał tego trofeum od sezonu 2019/2020. Mimo tego to Bawarczyków stawia się jako najpoważniejszego kandydata. Aspiracje sięgające walki o Puchar Niemiec mają też Borussia Dortmund i RB Lipsk, które wygrywały to trofeum w poprzednich latach. Zaszczytu tego dostąpił także Bayer Leverkusen. Aktualny zwycięzca to natomiast VFB Stuttgart. Każdy z tych zespół wciąż ma szansę na ponowne zwycięstwo.
Kto wygra Puchar Niemiec w sezonie 2025/2026?
- Bayern Monachium 50%
- Borussia Dortmund 50%
- RB Lipsk 0%
- Bayer Leverkusen 0%
- Ktoś inny 0%
4+ Votes
Polacy w grze o Puchar Niemiec
W meczach 1/16 finału Pucharu Niemiec w akcji możemy zobaczyć kilku polskich piłkarzy. Największe nadzieje wiąże się z występami Jakuba Kamińskiego w FC Koln. Jego drużynie przyjdzie mierzyć się z Bayernem Monachium. Więcej szczęścia w losowaniu miał VFL Wolfsburg Kamila Grabary. Polski golkiper spróbuje zatrzymać Holstein Kiel.
W Pucharze Niemiec wciąż rywalizuje także Hertha Berlin Dawida Kownackiego i Michała Karbownika. Rywalem zespołu ze stolicy Niemiec będzie Elversberg. Nie należy też zapominać o St. Pauli, którego barw broną Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka. Aby awansować do kolejnej rundy, muszą oni wyeliminować TSG Hoffenheim.
Terminarz 1/16 finału Pucharu Niemiec
Wtorek, 28 października
- 18:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
- 18:30 1. FC Heidenheim – Hamburger SV
- 18:30 Hertha Berlin – Elversberg
- 18:30 VFL Wolfsburg – Holstein Kiel
- 20:45 Energie Cottbus – RB Lipsk
- 20:45 Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
- 20:45 Augsburg – VFL Bochum
- 20:45 St. Pauli – TSH Hoffenheim
Środa, 29 października
- 18:00 SC Paderborn 07 – Bayer 04 Leverkusen
- 18:00 FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart
- 18:00 Greuther Fürth – FC Kaiserslautern
- 18:00 FV Illertissen 1921 – FC Magdeburg
- 20:45 SV Darmstadt – FC Schalke 04
- 20:45 FC Köln – Bayern Monachium
- 20:45 Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg
- 20:45 Union Berlin – Arminia Bielefeld