Puchar Niemiec 2025/2026: Bayern i BVB w grze o trofeum. Zapowiedź 1/16 finału

Puchar Niemiec w tym sezonie wyłoni 83. w historii triumfatora. Od wtorku do środy odbędą się mecze 1/16 finału. Prezentujemy terminarz wszystkich meczów.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Kto wygra Puchar Niemiec 2025/26? Bayern chce odzyskać trofeum

Kwestia tytułu mistrzowskiego w Bundeslidze może się w tym sezonie rozstrzygnąć względnie szybko. Bayern Monachium przewodzi bowiem w tabeli z kompletem punktów. Puchar Niemiec to jednak rozgrywki, w których znacznie łatwiej o wyeliminowanie faworyta. Na ten moment przed nami zmagania w 1/16 finału. W grze są właściwie wszystkie najmocniejsze niemieckie zespoły.

Największy faworyt do wygrania Pucharu Niemiec to Bayern Monachium, który nie wygrał tego trofeum od sezonu 2019/2020. Mimo tego to Bawarczyków stawia się jako najpoważniejszego kandydata. Aspiracje sięgające walki o Puchar Niemiec mają też Borussia Dortmund i RB Lipsk, które wygrywały to trofeum w poprzednich latach. Zaszczytu tego dostąpił także Bayer Leverkusen. Aktualny zwycięzca to natomiast VFB Stuttgart. Każdy z tych zespół wciąż ma szansę na ponowne zwycięstwo.

Polacy w grze o Puchar Niemiec

W meczach 1/16 finału Pucharu Niemiec w akcji możemy zobaczyć kilku polskich piłkarzy. Największe nadzieje wiąże się z występami Jakuba Kamińskiego w FC Koln. Jego drużynie przyjdzie mierzyć się z Bayernem Monachium. Więcej szczęścia w losowaniu miał VFL Wolfsburg Kamila Grabary. Polski golkiper spróbuje zatrzymać Holstein Kiel.

W Pucharze Niemiec wciąż rywalizuje także Hertha Berlin Dawida Kownackiego i Michała Karbownika. Rywalem zespołu ze stolicy Niemiec będzie Elversberg. Nie należy też zapominać o St. Pauli, którego barw broną Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka. Aby awansować do kolejnej rundy, muszą oni wyeliminować TSG Hoffenheim.

Terminarz 1/16 finału Pucharu Niemiec

Wtorek, 28 października

18:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

18:30 1. FC Heidenheim – Hamburger SV

18:30 Hertha Berlin – Elversberg

18:30 VFL Wolfsburg – Holstein Kiel

20:45 Energie Cottbus – RB Lipsk

20:45 Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

20:45 Augsburg – VFL Bochum

20:45 St. Pauli – TSH Hoffenheim

Środa, 29 października