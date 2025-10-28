Puchar Niemiec 2025/2026: Bayern i BVB w grze o trofeum. Zapowiedź 1/16 finału

11:35, 28. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Puchar Niemiec w tym sezonie wyłoni 83. w historii triumfatora. Od wtorku do środy odbędą się mecze 1/16 finału. Prezentujemy terminarz wszystkich meczów.

Piłkarze Bayernu Monachium
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Kto wygra Puchar Niemiec 2025/26? Bayern chce odzyskać trofeum

Kwestia tytułu mistrzowskiego w Bundeslidze może się w tym sezonie rozstrzygnąć względnie szybko. Bayern Monachium przewodzi bowiem w tabeli z kompletem punktów. Puchar Niemiec to jednak rozgrywki, w których znacznie łatwiej o wyeliminowanie faworyta. Na ten moment przed nami zmagania w 1/16 finału. W grze są właściwie wszystkie najmocniejsze niemieckie zespoły.

Największy faworyt do wygrania Pucharu Niemiec to Bayern Monachium, który nie wygrał tego trofeum od sezonu 2019/2020. Mimo tego to Bawarczyków stawia się jako najpoważniejszego kandydata. Aspiracje sięgające walki o Puchar Niemiec mają też Borussia Dortmund i RB Lipsk, które wygrywały to trofeum w poprzednich latach. Zaszczytu tego dostąpił także Bayer Leverkusen. Aktualny zwycięzca to natomiast VFB Stuttgart. Każdy z tych zespół wciąż ma szansę na ponowne zwycięstwo.

Kto wygra Puchar Niemiec w sezonie 2025/2026?

  • Bayern Monachium
  • Borussia Dortmund
  • RB Lipsk
  • Bayer Leverkusen
  • Ktoś inny
  • Bayern Monachium 50%
  • Borussia Dortmund 50%
  • RB Lipsk 0%
  • Bayer Leverkusen 0%
  • Ktoś inny 0%

4+ Votes

Polacy w grze o Puchar Niemiec

W meczach 1/16 finału Pucharu Niemiec w akcji możemy zobaczyć kilku polskich piłkarzy. Największe nadzieje wiąże się z występami Jakuba Kamińskiego w FC Koln. Jego drużynie przyjdzie mierzyć się z Bayernem Monachium. Więcej szczęścia w losowaniu miał VFL Wolfsburg Kamila Grabary. Polski golkiper spróbuje zatrzymać Holstein Kiel.

W Pucharze Niemiec wciąż rywalizuje także Hertha Berlin Dawida Kownackiego i Michała Karbownika. Rywalem zespołu ze stolicy Niemiec będzie Elversberg. Nie należy też zapominać o St. Pauli, którego barw broną Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka. Aby awansować do kolejnej rundy, muszą oni wyeliminować TSG Hoffenheim.

Terminarz 1/16 finału Pucharu Niemiec

Wtorek, 28 października

  • 18:30 Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund
  • 18:30 1. FC Heidenheim – Hamburger SV
  • 18:30 Hertha Berlin – Elversberg
  • 18:30 VFL Wolfsburg – Holstein Kiel
  • 20:45 Energie Cottbus – RB Lipsk
  • 20:45 Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
  • 20:45 Augsburg – VFL Bochum
  • 20:45 St. Pauli – TSH Hoffenheim

Środa, 29 października

  • 18:00 SC Paderborn 07 – Bayer 04 Leverkusen
  • 18:00 FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart
  • 18:00 Greuther Fürth – FC Kaiserslautern
  • 18:00 FV Illertissen 1921 – FC Magdeburg
  • 20:45 SV Darmstadt – FC Schalke 04
  • 20:45 FC Köln – Bayern Monachium
  • 20:45 Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg
  • 20:45 Union Berlin – Arminia Bielefeld

