Chelsea rozgromiła Middlesbrough aż 6-1 i awansowała do finału Pucharu Ligi Angielskiej

The Blues odrobili tym samym straty z pierwszego meczu

W finale londyńczycy zagrają ze zwycięzcą pary Liverpool – Fulham

Efektowne zwycięstwo Chelsea

W pierwszym meczu półfinału Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea nieoczekiwanie przegrała 0-1 z występującym na co dzień w Championship Middlesbrough. Nie ulegało wątpliwościom, że we wtorkowym rewanżu The Blues od pierwszych minut rzucą się do ataku, tak aby jak najszybciej potwierdzić swoją dominację nad rywalem.

Na Stamford Bridge Chelsea doskonale poradziła sobie z rolą faworyta. Pierwszego gola zdobyła po kwadransie gry. We własnym polu karnym niefortunnie zainterweniował obrońca Middlesbrough Jonathan Howson, pakując piłkę do siatki. W 29. minucie padła druga bramka, której autorem został Enzo Fernandez. Do przerwy Chelsea dołożyła jeszcze dwa trafienia, schodząc do szatni z pewnym prowadzeniem i awansem w kieszeni.

Chelsea odrabia straty w półfinale Carabao Cup! Mieli trochę szczęścia



📺Mecz oglądaj w Viaplay pic.twitter.com/97u7aAOcfU — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 23, 2024

Po zmianie stron tempo gry wyraźnie spadło. Ze świadomością braku szans na odrobienie strat Middlesbrough pragnęło jedynie wytrwać do ostatniego gwizdka. Chelsea atakowała dość leniwo, choć stać ją było na kolejne bramki. Goście popełniali fatalne błędy w wyprowadzeniu piłki spod własnego pola karnego. W 77. minucie po raz drugi trafił Cole Palmer, a chwilę później indywidualną akcję skutecznie wykończył Noni Madueke. W samej końcówce Middlesbrough zdobyło honorowego gola, który nic nie zmienił w obliczu całej rywalizacji.

Chelsea w pełni zasłużenie zwyciężyła i wywalczyła awans do finału. Na Wembley zmierzy się z Liverpoolem lub Fulham. Pierwszy mecz między tymi zespołami The Reds wygrali 2-1.