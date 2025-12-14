Szczęsny wraca, a co z Lewandowskim? Flick dostał sygnał

Wojciech Szczęsny wrócił do normalnych treningów. Z kolei jak donosi Mundo Deportivo, Robert Lewandowski zmaga się z bólem pleców i problemem mięśniowym.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Powrót Szczęsnego i niepewność wokół Lewandowskiego

Niedzielny trening Barcelony przyniósł dwie ważne informacje przed wtorkowym starciem z CD Guadalajarą w Pucharze Króla. Wojciech Szczęsny wrócił do zajęć z zespołem po problemach żołądkowych, które wykluczyły go z kadry na mecz z Osasuną.

W związku z tym decyzja dotycząca obsady bramki pozostaje otwarta. Tradycyjnie w tych rozgrywkach to drugi golkiper otrzymuje szansę gry. Dlatego szybko pojawiły się doniesienia, że w przypadku ewentualnej absencji byłego reprezentanta Polski między słupkami miałby pojawić się Ter Stegen.

Natomiast Hansi Flick jasno stwierdził po sobotnim starciu, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

– Nie zdecydowałem jeszcze, kto zagra we wtorek w Pucharze Króla, najpierw chcę, żeby Wojciech Szczęsny wyzdrowiał – powiedział szkoleniowiec.

W przeciwieństwie do Szczęsnego, na treningu nie pojawił się Robert Lewandowski, który w ramach środków ostrożności pozostał na siłowni. Napastnik Blaugrany narzekał ostatnio na ból pleców, a dodatkowo doszły problemy z mięśniem dwugłowym uda. Dlatego nie wiadomo czy Polak wystąpi w najbliższym spotkaniu.

37-latka ponownie zastąpić może Ferran Torres, który w ostatnim czasie regularnie gra w pierwszym składzie zespołu Dumy Katalonii.

