Yamal opuścił zespół po końcowym gwizdku. Ponad milion odsłon

08:54, 4. marca 2026
Jakub Boroń
Źródło:  Goal.pl / X

Lamine Yamal robił co mógł, ale Barcelona nie odwrócila losów dwumeczu z Atletico. Po końcowym gwizdku młody Hiszpan od razu udał się do szatni.

Lamine Yamal
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie poczekał na resztę zespołu

FC Barcelona wygrała z Atletico Madryt 3:0, ale to nie wystarczyło do awansu. W dwumeczu lepsi okazali się goście (4:3), a Katalończykom zabrakło jednej bramki do doprowadzenia do dogrywki.

Po ostatnim gwizdku wielu piłkarzy Barcelony padło na murawę z rozpaczy. Inaczej zareagował jednak Lamine Yamal. 18-latek od razu skierował się w stronę tunelu prowadzącego do szatni. Według relacji medialnych miał łzy w oczach.

Yamal był jednym z najlepszych zawodników gospodarzy. Był aktywny, kreował sytuacje i napędzał ataki, a jego akcje przyczyniły się do zdobycia pierwszej bramki. Ostatecznie jednak wysiłek młodego skrzydłowego nie przełożył się na awans.

Zachowanie Hiszpana wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych. Nagranie na platformie X uzyskało ponad milion odsłon w kilka godzin. Dla jednych była to oznaka ogromnych ambicji i sportowej złości, dla innych – symbol frustracji po odpadnięciu z rozgrywek mimo zwycięstwa w rewanżu. Wielu kibiców uważa, że piłkarz powinien zjednoczyć się z drużyną w trudnym momencie.

