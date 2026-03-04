Nie Yamal i Raphinha. Barcelona zyskała nieoczekiwanego lidera drużyny

Lamine Yamal i Raphinha to kluczowi zawodnicy w drużynie Hansiego Flicka. Jednak mecz z Atletico wyłonił kolejnego lidera, o czym pisze Mundo Deportivo.

Pau Cubarsi stał się liderem Barcelony w meczu z Atletico

Ofensywa Barcelony tradycyjnie opiera się na takich nazwiskach jak Lamine Yamal czy Raphinha. Natomiast starcie z Atletico Madryt pokazało, że lider może narodzić się także w defensywie.

Zdaniem Mundo Deportivo prawdziwym bohaterem wieczoru był Pau Cubarsi. 19-letni stoper przejął odpowiedzialność za linię obrony FC Barcelony i rozegrał jedno z najlepszych spotkań w karierze.

Statystyki mówią same za siebie. Cubarsi zanotował aż 129 kontaktów z piłką – najwięcej ze wszystkich zawodników na boisku. Wykonał 114 podań, z czego 108 było celnych. Wygrał również najwięcej pojedynków powietrznych (3), mierząc się m.in. z Julianem Alvarezem oraz Sorlothem.

Po odejściu Inigo Martíneza młody obrońca musiał odnaleźć się w nowej roli i ustawieniu. Mecz z Atletico pokazał jednak, że wrócił do optymalnej dyspozycji i może stać się filarem defensywy w projekcie Hansiego Flicka.

Barcelona wygrała 3:0, lecz odpadła z rozgrywek w dwumeczu. Mimo to występ Cubarsiego może być jednym z najważniejszych sygnałów na przyszłość dla katalońskiego zespołu.