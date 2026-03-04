Nie Yamal i Raphinha. Barcelona zyskała nieoczekiwanego lidera drużyny

10:19, 4. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportvio

Lamine Yamal i Raphinha to kluczowi zawodnicy w drużynie Hansiego Flicka. Jednak mecz z Atletico wyłonił kolejnego lidera, o czym pisze Mundo Deportivo.

Lamine Yamal i Raphinha
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Pau Cubarsi stał się liderem Barcelony w meczu z Atletico

Ofensywa Barcelony tradycyjnie opiera się na takich nazwiskach jak Lamine Yamal czy Raphinha. Natomiast starcie z Atletico Madryt pokazało, że lider może narodzić się także w defensywie.

Zdaniem Mundo Deportivo prawdziwym bohaterem wieczoru był Pau Cubarsi. 19-letni stoper przejął odpowiedzialność za linię obrony FC Barcelony i rozegrał jedno z najlepszych spotkań w karierze.

Statystyki mówią same za siebie. Cubarsi zanotował aż 129 kontaktów z piłką – najwięcej ze wszystkich zawodników na boisku. Wykonał 114 podań, z czego 108 było celnych. Wygrał również najwięcej pojedynków powietrznych (3), mierząc się m.in. z Julianem Alvarezem oraz Sorlothem.

Po odejściu Inigo Martíneza młody obrońca musiał odnaleźć się w nowej roli i ustawieniu. Mecz z Atletico pokazał jednak, że wrócił do optymalnej dyspozycji i może stać się filarem defensywy w projekcie Hansiego Flicka.

Barcelona wygrała 3:0, lecz odpadła z rozgrywek w dwumeczu. Mimo to występ Cubarsiego może być jednym z najważniejszych sygnałów na przyszłość dla katalońskiego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź