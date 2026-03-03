Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Diego Pablo Simeone

Simeone ma plan na rewanż

W jaki sposób Atletico po raz drugi zatrzyma obrońców tytułu? Diego Simeone już wie. Chociaż Rojiblancos w pierwszym meczu wypracowali potężną zaliczkę i tylko cud mógłby ich pozbawić awansu do finału Pucharu Króla, to Argentyńczyk chce wygrać także drugie spotkanie. Kluczową rolę w pojedynku z Barceloną ma odegrać Ademola Lookman.

– Simeone będzie wymagał od niego wytężonej pracy na własnej połowie boiska. A jednocześnie Lookman będzie musiał stać się czynnikiem różnicującym za plecami Lamine’a Yamala i w ten sposób zmusić gwiazdę Blaugrany do cofnięcia się – twierdzi Sergio Picos z Diario AS.

– Może się rozwijać w grze i pracy defensywnej, potrzebujemy go w tym aspekcie. Musi dostosować się do tego, nad czym pracuje drużyn. Widzę, że ma zapał i chęć poprawy – przyznał szkoleniowiec Atletico.

Jak w zbliżającym się rewanżu zagra Barcelona? Tak prezentują się przewidywane składy na to spotkanie. W szeregach Dumy Katalonii na pewno zabraknie Roberta Lwandowskiego, który zmaga się z kontuzją.