Atletico dotarło na Camp Nou z problemami
Barcelona nie traci nadziei, jednak nic nie wskazuje na to, by podopieczni Hansiego Flicka odwrócili losy rywalizacji z Atletico i awansowali do finału Puchar Hiszpanii. Sympatycy Dumy Katalonii tuż przed startem meczu postanowili zwiększyć szanse wspieranej przez siebie drużyny. Jednak nie miało to wiele wspólnego ze sprawiedliwą rywalizacją.
Stacja COPE informowała o incydencie z udziałem ultrasów Blaugrany i piłkarzy Rojiblancos. Autobus drużyny gości przyjechał na Camp Nou z wybitą szybą. Uszkodzenie pojazdu należącego do Atletico zostało spowodowane uderzeniem przedmiotu rzuconego z tłumu.
Mecz Barcelona – Atletico rozpocznie się o 21.00. Goście z Madrytu są o krok od gry w finale Copa del Rey – w pierwszym spotkaniu wygrali aż 4:0.