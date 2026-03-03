Atletico na Camp Nou broni aż czterobramkowej przewagi. Czy Barcelona zdoła odrobić tę stratę? Sympatycy Blaugrany postanowili "'pomóc" swoim ulubieńcom. O niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce przed meczem, informuje stacja COPE.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Atletico

Atletico dotarło na Camp Nou z problemami

Barcelona nie traci nadziei, jednak nic nie wskazuje na to, by podopieczni Hansiego Flicka odwrócili losy rywalizacji z Atletico i awansowali do finału Puchar Hiszpanii. Sympatycy Dumy Katalonii tuż przed startem meczu postanowili zwiększyć szanse wspieranej przez siebie drużyny. Jednak nie miało to wiele wspólnego ze sprawiedliwą rywalizacją.

💥 Informa @RuizAntonito



⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol!



🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna rota al Camp Nou tras recibir el impacto de un objeto por parte de los ultras del @FCBarcelona



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yHT6rOlVtw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026

Stacja COPE informowała o incydencie z udziałem ultrasów Blaugrany i piłkarzy Rojiblancos. Autobus drużyny gości przyjechał na Camp Nou z wybitą szybą. Uszkodzenie pojazdu należącego do Atletico zostało spowodowane uderzeniem przedmiotu rzuconego z tłumu.

Mecz Barcelona – Atletico rozpocznie się o 21.00. Goście z Madrytu są o krok od gry w finale Copa del Rey – w pierwszym spotkaniu wygrali aż 4:0.