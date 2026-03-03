FC Barcelona we wtorkowy wieczór podejmie Atletico Madryt w rewanżowym meczu Pucharu Hiszpanii. Pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem Los Colchoneros (4:0). Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Oficjalne składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt

We wtorkowy wieczór odbędzie się rewanżowe spotkanie w ramach półfinału Pucharu Hiszpanii. A w nim FC Barcelona przed własną publicznością zmierzy się z Atletico Madryt. Wydaje się, że sprawa awansu do finału rozgrywek jest już rozstrzygnięta. Pierwszy mecz rozgrywany w stolicy kraju zakończył się pogromem. Podopieczni Diego Simeone zwyciężyli rezultatem 4:0. Duma Katalonii zatem musi dokonać wielkiego cudu, aby odrobić strat.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy. Jak już wiemy, FC Barcelona nie może skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który zmaga się z kontuzją. Hansi Flick zatem postawił w ofensywie na trio: Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Raphinha. W ataku Atletico Madryt zobaczymy natomiast Ademolę Lookmana i Juliana Alvareza.

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Fermin, Pedri, Bernal – Yamal, Torres, Raphinha

Atletico Madryt: Musso – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Griezmann – Lookman, Alvarez

Arbitrem wtorkowego spotkania będzie Ricardo De Burgos. Sędzia prowadził w tym sezonie już starcie FC Barcelony z Atletico Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka triumfowali wówczas 3:1.