Barcelona podejmuje Atletico. Poznaliśmy wyjściowe składy

20:03, 3. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona we wtorkowy wieczór podejmie Atletico Madryt w rewanżowym meczu Pucharu Hiszpanii. Pierwsze spotkanie zakończyło się triumfem Los Colchoneros (4:0). Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Oficjalne składy na mecz FC Barcelona – Atletico Madryt

We wtorkowy wieczór odbędzie się rewanżowe spotkanie w ramach półfinału Pucharu Hiszpanii. A w nim FC Barcelona przed własną publicznością zmierzy się z Atletico Madryt. Wydaje się, że sprawa awansu do finału rozgrywek jest już rozstrzygnięta. Pierwszy mecz rozgrywany w stolicy kraju zakończył się pogromem. Podopieczni Diego Simeone zwyciężyli rezultatem 4:0. Duma Katalonii zatem musi dokonać wielkiego cudu, aby odrobić strat.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy. Jak już wiemy, FC Barcelona nie może skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który zmaga się z kontuzją. Hansi Flick zatem postawił w ofensywie na trio: Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Raphinha. W ataku Atletico Madryt zobaczymy natomiast Ademolę Lookmana i Juliana Alvareza.

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Fermin, Pedri, Bernal – Yamal, Torres, Raphinha

Atletico Madryt: Musso – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Griezmann – Lookman, Alvarez

Arbitrem wtorkowego spotkania będzie Ricardo De Burgos. Sędzia prowadził w tym sezonie już starcie FC Barcelony z Atletico Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka triumfowali wówczas 3:1.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź