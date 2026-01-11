Real Madryt – Barcelona: składy na El Clasico. Wiadomo, co z Lewandowskim

Real Madryt mierzy się dzisiaj z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. To El Clasico elektryzuje kibiców, a na murawie zaprezentują się największe gwiazdy. Oto składy przygotowane przez Xabiego Alonso oraz Hansiego Flicka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalne składy na El Clasico

Real Madryt i FC Barcelona zawsze rywalizują pomiędzy sobą o największe i najważniejsze trofea. Właściwie można powiedzieć, że do kanonu wpisała się historia tych starć i fakt, że na każde El Clasico kibice czekają ze sporym zniecierpliwieniem. Dotyczy to oczywiście nie tylko fanów Królewskich i Dumy Katalonii, ale także neutralnych widzów. Zazwyczaj w dotychczasowych spotkaniach padało bowiem bardzo dużo bramek, a poziom piłkarski był najwyższy z możliwych.

Tak samo ma być dzisiaj podczas rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. W Arabii Saudyjskiej oba te zespoły są już od jakiegoś czasu i najpierw wyeliminowały one swoich rywali w półfinałach, a teraz powalczą o pierwsze w tym sezonie trofeum. Wydaje się, że minimalnym faworytem są piłkarze Barcelony, ale w przypadku takich spotkań jak El Clasico trudno jednoznacznie wyrokować przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

W jakich składach zagrają Królewscy oraz gracze Blaugrany? Oto oficjalne jedenastki przygotowanie przez Xabiego Alonso oraz Hansiego Flicka. Ważne z perspektywy kibiców w Polsce jest to, że w składzie znalazł się Robert Lewandowski.

Real Madryt: Courtois – Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Vinicius, Guler, Rodrygo.

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri, Fermin – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

