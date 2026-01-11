Vinicius jednak nie trafi do tego giganta. Nie było kontaktu

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Chelsea bez kontaktu z Realem ws. Viniciusa

Real Madryt z całą pewnością musi skupić się w tym sezonie na zdobyciu cennego trofeum. Chodzi przede wszystkim o wygranie rozgrywek La Liga lub zdobycie Ligi Mistrzów. Oba scenariusze nie wydają się zbyt łatwe do realizacji, ale trudno mówić także o tym, że są niemożliwe. Niemniej forma Królewskich stawia raczej spore znaki zapytania jeśli chodzi o kwestię ewentualnych sukcesów w tym sezonie. To być może zmieni się po dzisiejszym meczu o Superpuchar Hiszpanii, gdzie rywalem będzie FC Barcelona.

Niemniej innym istotnym i nawet palącym problemem dla władz klubu oraz kibiców może być kwestia przyszłości Viniciusa Juniora w zespole Los Blancos. Nie jest bowiem tajemnicą, że obie strony nie mogą dogadać się ws. przedłużenia kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Dlatego też sporo spekuluje się na temat przyszłości Brazylijczyka. Ostatnio media informowały, że Vinicius został zaoferowany Chelsea. Według informacji przekazanych przez „ESPN”, nic takiego nie miało jednak miejsca. Nie doszło do żadnego oficjalnego kontaktu The Blues z Realem Madryt.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował osiem asyst. W sumie dla zespołu ze stolicy Hiszpanii ma blisko 350 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 150 milinów euro.

