Superkomputer wytypował zwycięzcę El Clasico. Prognoza jest jasna

Real Madryt czy FC Barcelona? Superkomputer wskazał zwycięzcę

Superpuchar Hiszpanii w ostatnich latach został zdominowany przez dwie drużyny. Nie trudno się domyślić, że chodzi o FC Barcelonę i Real Madryt. Ostatnie trzy finałowe spotkanie dostarczyły kibicom dodatkowego El Clasico w sezonie. Dwukrotnie lepsza okazała się Duma Katalonii (2023,2025). Z kolei jeden raz triumfowali Królewscy (2024). Kto wygra nadchodzący klasyk i zgarnie kolejne trofeum?

To pytanie, na które odpowiedź chciałby znać każdy jeszcze przed meczem. Patrząc na formę obu drużyn, trudno wskazać wyraźnego faworyta. Zarówno Real, jak i Barceloną mają na swoim koncie kilka zwycięstw z rzędu. Xabi Alonso i spółka wygrali ostatnie pięć spotkań, a podopieczni Hansiego Flicka są niepokonani od dziewięciu meczów. Superkomputer BETSiE wytypował zwycięzcę niedzielnego El Clasico.

Z wyliczeń superkomputera wynika, że mecz zapowiada się na niezwykle zacięte widowisko. Spodziewane xG jest niemal identyczne i wynosi 1.75 do 1.74 na korzyść zespołu ze stolicy Hiszpanii. Co za tym idzie, nieco większe prawdopodobieństwo zwycięstwa ma Real Madryt. Superkomputer BETSiE oszacował ich szanse na wygraną na poziomie 39.3%. Z kolei prawdopodobieństwo zdobycia Superpucharu Hiszpanii przez drużynę Xabiego Alonso wynosi 50.3% do 49.7% dla FC Barcelony.

Spodziewane xG w El Clasico:

Real Madryt – 1.75

FC Barcelona – 1.74

Prawdopodobieństwo zwycięstwa:

Real Madryt – 39.3%

Remis – 21.8%

FC Barcelona – 38.9%

Prawdopodobieństwo zdobycia trofeum: