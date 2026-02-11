Barcelona poważnie osłabiona. Gwiazdor nie zagra z Atletico

16:08, 11. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona straciła ważne ogniwo przed starciem z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Klub potwierdził, że Marcus Rashford nie zagra w pierwszym półfinale z powodu problemów z kolanem.

Hansi Flick
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona oficjalnie potwierdziła kontuzję Rashforda

FC Barcelona musi radzić sobie bez Marcusa Rashforda w jednym z najważniejszych meczów sezonu. Anglik odczuwa ból w lewym kolanie po uderzeniu, którego doznał w spotkaniu z Mallorca. Sztab medyczny zdecydował, że zawodnik nie zagra przeciwko Atletico Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla.

Klub wydał oficjalny komunikat. – Zawodnik pierwszej drużyny Marcus Rashford odczuwa dyskomfort w lewym kolanie po uderzeniu w meczu z Mallorca. Nie zagra w jutrzejszym spotkaniu z Atletico Madryt jako środek ostrożności – przekazano w oświadczeniu.

Wcześniej informowano, że Rashford nie trenował z zespołem. Na zajęciach zabrakło także Raphinhi. Brazylijczyk zmaga się z przeciążeniem mięśnia dwugłowego uda i również nie będzie dostępny. To duży cios dla Blaugrany, bo obaj zawodnicy byli kluczowi w ofensywie.

Marcus Rashford ma w tym sezonie ponad 20 bezpośrednich udziałów przy bramkach. Jego liczby robią wrażenie i trudno go będzie zastąpić. Teraz wiele zależy od decyzji Hansiego Flicka. Na lewe skrzydło może wejść Ferran Torres, a w ataku zagra Robert Lewandowski. Alternatywą pozostają także Fermin Lopez lub Dani Olmo w roli fałszywego skrzydłowego.

Pojedynek na Metropolitano odbędzie się w czwartek, 11 lutego. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

