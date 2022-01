Świetny mecz Modera w Pucharze Anglii! [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder zdobył bramkę w spotkaniu 1/32 finału Pucharu Anglii. Polakowi udało się wyrównać wynik spotkania West Bromwich Albion z Brighton & Hove Albion. W dogrywce pomocnik zanotował jeszcze asystę przy golu na wagę awansu.

Jakub Moder strzelił bramkę na 1:1 w meczu Pucharu Anglii pomiędzy West Bromwich Albion a Brighton & Hove Albion

Mewy były o krok od odpadnięcia z rywalem z niższej ligi, ale Polak ładnie poszedł za akcją i ją wykończył

Gol Jakuba Modera w Pucharze Anglii!

Brighton & Hove Albion miał sporo szczęścia podczas losowania 1/32 finału Pucharu Anglii. Mewy trafiły na West Bromwich Albion, który występuje na drugim szczeblu rozgrywek. Mimo tego reprezentanci Premier League mieli ogromne problemy ze swoimi przeciwnikami. Na początku drugiej połowy gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Calluma Robinsona.

Brighton & Hove Albion całkowicie przejął inicjatywę i robił, co mógł, by odnaleźć wyrównanie. Sytuacja stała się dla nich prostsza, gdy w 68. minucie obrońca West Bromu, Cedric Kipre, obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Bramkę na wagę dogrywki goście zdobyli jednak dopiero na dziesięć minut przed ostatnim gwizdkiem. Akcję napędził Marc Cucurella. Piłka trafiła do Evana Fergusona, a młody Irlandczyk źle ją sobie przyjął. Na szczęście przytomnie za akcją ruszył Jakub Moder. Reprezentant Polski odnalazł się w polu karnym i huknął, nie dając szans Davidowi Buttonowi.

GOL KUBY MODERA! ⚽



Reprezentant Polski 🇵🇱 dobrze odnalazł się w polu karnym i wyrównał stan rywalizacji z WBA! 👏 #EFLpl pic.twitter.com/peh2kRrzT5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 8, 2022

To trafienie okazało się ostatnim, jakie oglądaliśmy w regulaminowym czasie gry. Dla Polaka był to jego pierwszy gol w rozgrywkach. W dogrywce pomocnik Biało-czerwonych zaliczył jeszcze asystę przy trafieniu Neala Maupaya na wagę awansu do kolejnej rundy.

Przeczytaj również: Lewandowski bez gryzienia się w język o rozstaniu Paulo Sousy z kadrą [WIDEO].