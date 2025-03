fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o drodze do odbudowy i postępach Man Utd

Man Utd przystępował do niedzielnej potyczki, mając zamiar uratować sezon 2024/2025 i wywalczyć awans do 1/4 finału Pucharu Anglii. Dla ekipy Rubena Amorima opcja z wywalczeniem awansu do europejskich pucharach przez triumf FA Cu wydawał się najbardziej realny. Gracze ekipy z Old Trafford jednak zawiedli. W normalnym czasie gry z remisowali z Fulham (1:1). Z kolei w konkursie jedenastek przegrali różnicą jednego trafienia (3:4). Tymczasem po zakończonej rywalizacji swoimi ambicjami podzielił się menedżer Czerwonych Diabłów.

– Celem jest wygranie Premier League. Wiem, że przegrywamy, ale celem jest ponowne wygranie mistrzostwa Anglii – mówił Amorim cytowany przez BBC Sport.

– Nie wiem, ile to potrwa. Mamy cel, więc bez względu na wszystko będziemy do niego dążyć – kontynuował Portugalczyk.

– Nie da się tego stwierdzić na pewno, ale stopniowo zaczynamy rozumieć, że zawodnicy robią postępy. Lepiej rozumiemy ligę. Zobaczymy, co będzie dalej – rzekł trener.

Man Utd kolejne spotkanie rozegra natomiast już w najbliższy czwartek. Zmierzy się wówczas w 1/4 finału Ligi Europy z Realem Sociedad. Z kolei w przyszłym tygodniu na drodze drużyny Amorima stanie Arsenal. Mecz odbędzie się w ramach 28. kolejki ligi angielskiej.

Ekipa z Old Trafford aktualnie zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League. Ma na swoim koncie 33 punkty, mając jednocześnie 16 oczek przewagi nad strefą spadkową.