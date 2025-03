fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Puchar Anglii

Puchar Anglii – wyniki

Puchar Anglii w sezonie 2024/2025 powoli zmierza do końca. W niedzielę odbyły się kolejne spotkania w ramach 1/8 finału, po których odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych. Nie brakowało niespodziewanych rozstrzygnięć.

Przede wszystkim udział w FA Cup zakończyli zawodnicy Manchesteru United. Zawodnicy Czerwonych Diabłów odpadli z rywalizacji po przegranej serii rzutów karnychi, ulegając Fulham. Jednocześnie kolejnym przeciwnikiem ekipy dowodzonej przez Marco Silvę będzie Crystal Palace.

Bez wątpienia jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu jest Manchester City. Ekipie prowadzonej przez Josepa Guardiolę los przydzielił Bournemouth. Z punktu widzenia polskiego kibica interesujące było natomiast to, na kogo trafi Aston Villa. Barwy tej ekipy reprezentuje Matty Cash. Ostatecznie zespół z Villa Park stanie do rywalizacji z Preston North End i według ekspertów gracze tej ekipy mogą być traktowani za faworyta do tego, aby znaleźć się w gronie czterech najlepszych ekip rozgrywek.

Wyniki losowanie Pucharu Anglii – pary 1/4 finału

Bournemouth – Manchester City

Fulham – Crystal Palace

Preston North End – Aston Villa

Brighton – Nottingham lub Ipswich

Kiedy mecze 1/4 finału Pucharu Anglii?

Mecze ćwierćfinałowe w Pucharze Anglii odbędą się w dniach 28-30 marca. Dokładny harmonogram spotkań zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Puchar Anglii – pełny terminarz

Terminarz Pucharu Anglii na sezon 2024/2025:

Ćwierćfinały: 28-30 marca

28-30 marca Półfinały : 26 kwietnia

: 26 kwietnia Finał: 17 maja na Wembley Stadium