Guardiola podnosi rękawice. Man City może jeszcze pokazać klasę

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola optymistycznie o Man City

Manchester City aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Premier League. Wygląda na to, że ekipa z Etihad Stadium wywalczy finalnie miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawej wypowiedzi, odnoszącej się do postawy Obywateli w tej kampanii udzielił menedżer ustępującego mistrza Anglii. Nawiązał w niej do wywalczenia trofeum jeszcze w tej kampanii.

– Najpierw musimy dotrzeć do finału. W tym sezonie było zbyt wiele słabych meczów. Unikniemy większych szkód dla klubu, jeśli wygramy Puchar Anglii – rzekł Josep Guaediola cytowany przez BBC Sport.

– Najważniejszą rzeczą w tym sezonie jest Premier League. Niemniej Puchar Anglii nas chroni. W każdym razie wyniki w Premier League pokazują, jak dobry może być twój sezon. Nasz nie był dobry, ale mógł być gorszy – kontynuował Hiszpan.

– Wszystko jest w naszych rękach. Mamy szansę dotrzeć do finału Pucharu Anglii po raz trzeci z rzędu. Mamy nadzieję, że nam się to uda – powiedział Guardiola.

Man City zmierzy się w półfinale FA Cup z Nottingham Forrest. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30 na słynnym stadionie Wembley. Zwycięzca tego starcia zmierzy się w ostatnim starciu rozgrywek z lepszym z pary Crystal Palace – Aston Villa.

Obywatele podejdą do potyczki, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Tymczasem dowodzony przez Nuno Espirito Santo ostatnio w pokonanym polu zostawił Tottenham Hotspur (2:1).

