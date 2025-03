Liverpool sprzeda swoją gwiazdę? Piłkarz na radarze hiszpańskiego giganta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez łączony z Atletico Madryt

Darwin Nunez może opuścić Liverpool po zakończeniu bieżącego sezonu. Urugwajski napastnik chce zmienić otoczenia, a według doniesień “Sky Sports”, otwiera drzwi do potencjalnego transferu do Atletico Madryt. Mimo że na początku tego miesiąca dyrektor sportowy hiszpańskiego klubu stanowczo zdementował informacje o zainteresowaniu 25-latkiem, wydaje się, że plotki nie są bezpodstawne.

The Reds w 2022 roku zapłacili 85 milionów euro Benfice Lizbona za pozyskanie Nuneza. Choć rozpoczął swoją przygodę na Anfield Road w imponującym stylu, nie udało mu się utrzymać stabilnej formy przez dłuższy czas. Sytuacja pogorszyła się pod wodzą Arne Slota, który regularnie krytykował napastnika.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Urugwajczyk nie czuje się zbyt dobrze w Anglii. Król strzelców z sezonu 2021/22 ligi portugalskiej rozważa przeprowadzkę do kraju o kulturze bardziej zbliżonej do jego własnej. Wiele czołowych klubów śledzi jego sytuację. Zespół Diego Simeone chce przygotować się na życie bez Antoine’a Griezmanna, który zbliża się do końca swojej kariery, a Nunez ma być jego potencjalnym następcą w dłuższej perspektywie.

Liverpool nie zamierza sprzedać Nuneza za mniej niż 80 milionów euro, mimo że zawodnik nie spełnił wszystkich oczekiwań. Dodajmy, że napastnik w trwającym sezonie strzelił siedem goli i dołożył sześć asyst w 38 rozegranych meczach.