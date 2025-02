Arne Slot ma problem. Gwiazda kontuzjowana przed hitem

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Trent Alexander-Arnold kontuzjowany

Liverpool w tym sezonie radzi sobie wręcz doskonale. Zespół Arne Slota obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Premier League i wiele wskazuje na to, że do końca tego sezonu już go nie odda i prawdopodobnie zdobędzie mistrzostwo Anglii. Podobnie sprawa ma się w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie The Reds również są na dobrej stronie do tego, aby przynajmniej zajść daleko, a być może nawet do finału.

Szansa jest także na wygranie Pucharu Ligi Angielskiej, bowiem już w czwartek Liverpool podejmie na własnym stadionie zespół Tottenhamu. Rywal pomimo dużej marki nie jest obecnie w znakomitej formie i to gospodarze są zdecydowanym faworytem. W tym starciu będą musieli jednak mierzyć się bez Trenta Alexandera-Arnolda. Jak poinformował bowiem klub w oficjalnym komunikacie, Anglik w meczu pucharowym nie będzie mógł wystąpić.

– Trent już trenuje na boisku, ale nie z drużyną, więc zobaczmy, ile ta przerwa potrwa. Jutro nie będzie dostępny – powiedział Arne Slot na konferencji prasowej przed meczem z Tottenhamem cytowany przez oficjalną stronę Liverpoolu.

Trent Alexander-Arnold w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 31 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował siedem asyst. 26-letni obrońca ma ważną umowę z The Reds do końca tego sezonu.

