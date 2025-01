Manchester United miał swój dzień. Amorim po meczu z Arsenalem

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United i Ruben Amorim

Ruben Amorim podsumował spotkanie Arsenal – Manchester United

Man Utd w niedzielnym starciu miał wysoko zawieszoną poprzeczkę, mierzą się w spotkaniu III rundy Pucharu Anglii z Arsenalem. Zwycięzca nie został wyłoniony po podstawowym czasie gry oraz po dogrywce. Czerwone Diabły okazały się lepsze od Kanonierów dopiero w konkursie rzutów karnych. Po zakończeniu rywalizacji swoim komentarzem podzielił się menedżer ekipy z Old Trafford.

Ruben Amorim o przemianie Manchesteru United

– Zagraliśmy lepiej niż w pierwszym meczu. Zwłaszcza w pierwszej połowie. Lepiej radziliśmy sobie przy stałych fragmentach gry, byliśmy bardziej agresywni, pokazaliśmy ducha walki – nawet, gdy graliśmy w dziesięciu – mówił Ruben Amorim cytowany przez Sky Sports.

– Kiedy strzelimy gola jako pierwsi, będzie nam łatwiej to znieść. Będziemy mieli więcej siły, żeby to znieść. Możemy uspokoić grę. Wszyscy lepiej rozumiemy naszą filozofię. Czasami nie gramy najlepiej, jak potrafimy, ale w niektórych momentach udaje nam się kontrolować grę. Oczywiście wszyscy jesteśmy coraz lepsi w okazywaniu cierpliwości. To jest dobre dla zespołu – przekonywał Portugalczyk.

– Czasami masz wrażenie, że w końcu wszystko będzie dobrze. Poczułem to od początku drugiej połowy. Arsenal mógł z kolei czuć, że dzisiaj to nie był jego dzień – uzupełnił trener.

– Zasłużyliśmy na awans, ponieważ wytrwaliśmy jako zespół i pokazaliśmy charakter – podsumował Ruben Amorim.

Ekipa z Old Trafford swoje kolejne spotkanie w krajowym pucharze rozegra 8 lutego. Zmierzy się wówczas na swoim stadionie z Leicester City.

