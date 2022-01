fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po meczu Bayern Monachium – Borussia M’gladbach przerwał milczenie i wypowiedział się na temat rozstania Paulo Sousy z reprezentacją Polski. Polski napastnik nie gryzł się w język, oceniając zachowanie Portugalczyka.

Jak grom z jasnego nieba w wigilię Bożego Narodzenia spadła na kibiców wiadomość o planach Paulo Sousy

Portugalczyk rozstał się z reprezentacją Polski, decydując się na pracę we Flamengo Rio de Janeiro

Na temat zachowania byłego juz opiekuna Biało-czerwonych głos zabrał Robert Lewandowski

Lewandowski rozczarowany Paulo Sousą

Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w piątkowym boju 18. kolejki Bundesligi. Nie wystarczyło to jednak nawet do wywalczenia punktu w starciu ze Źrebakami. Borussia M’Gladbach ostatecznie wygrała.

Po zakończeniu meczu w rozmowie z Mateuszem Borkiem z Viaplay polski napastnik został poproszony o komentarz na temat byłego już selekcjonera Biało-czerwonych – Paulo Sousy.

– Będąc kapitanem, nie otrzymałem żadnej informacji od trenera na temat jego planów. To był dla mnie szok, niedowierzanie i wielkie rozczarowanie – mówił Lewandowski.

– Nie czułem tego, aby dzwonić do trenera. To nie nie była moja decyzja, tylko jego. To jak to zostało rozwiązane, pozostawia wiele do życzenia. W tym wszystkom to chyba jest najgorsze – kontynuował polski napastnik.

– Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szukam pozytywnych aspektów całej sytuacji. Może to wpłynie na to, że zaczniemy grac lepiej – powiedział Lewy.

– Podchodzę do tematu tak, że nie ma ludzi niezastąpionych. Liczę na to, że nowy selekcjoner będzie podejmował dobre decyzje. Wiemy, o co gramy. Oczywiście to nie jest czas i miejsce na jakieś wielkie zmiany – powiedział Lewandowski.

W powszechnej opinii faworytem do objęcia sterów nad Biało-czerwonymi jest Adam Nawałka. Kto natomiast jest faworytem napastnika Bayernu? Lewandowski udzielił wymijającej odpowiedzi.

– W związku z tym, że mamy mało treningów przed kluczowym meczem, to ważne jest, aby nowy trener znał piłkarzy. Musi wiedzieć, co należy zrobić, nie za dużo zmieniać, bo nie ma na to czasu. Najważniejsze są baraże i one muszą być priorytetem – zakończył 33-latek.

Spotkanie Rosja – Polska już 24 marca. Mecz odbędzie się na stadionie Łużniki.

