Superkomputer wytypował zwycięzcę El Clasico. Prognoza jest jasna

Real Madryt mierzy się dzisiaj z FC Barceloną i trudno wskazać wyraźnego faworyta. Według wyliczeń Superkomputera BETSiE wygrać to El Clasico powinien jednak Real.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Superkomputera BETSiE wskazał zwycięzcę El Clasico

El Clasico zawsze wzbudza wielkie emocje u wszystkich kibiców nie tylko w Hiszpanii, ale i całej Europie, a nawet i świecie. Tego dnia właściwie każdy zamienia się w fana Realu Madryt lub FC Barcelony. Nie inaczej będzie i tym razem, bowiem wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle ciekawy mecz.

W poprzednim sezonie El Clasico należało do zespołu Barcelony i właściwie można powiedzieć, że Królewscy wówczas nie istnieli w tej odwiecznej rywalizacji. Tym razem może być inaczej, bowiem wydaje się, że to właśnie gospodarze z Madrytu są w lepszej formie i mają mniej problemów kadrowych. Wielu więc stawia właśnie na Los Blancos.

Podobnego zdania jest Superkomputer BETSiE. Według jego wyliczeń, zdecydowanym faworytem tego El Clasico jest zespół Realu Madryt. Królewscy mają bowiem największe szanse na wygraną, wynoszą one dokładnie 53,7 procenta. Barcelona może liczyć tylko na prawdopodobieństwo wynoszące 25,9 procenta, co stanowi sporą dysproporcję względem rywala. Remis z kolei – według wyliczeń – to wskazanie 20,4 procenta szans.

Real Madryt wygra Będzie remis FC Barcelona wygra 53,7% 20,4% 25,9%

Te wyniki nie mogą dziwić, bowiem Barcelona w meczu z Realem zagra najpewniej bez kilku bardzo ważnych zawodników. Chodzi chociażby o Roberta Lewandowskiego, Raphinhę oraz Joana Garcię. Na ławce z kolei zabraknie Hansiego Flicka. To wszystko przekłada się na taką prognozę.

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE przy tego typu analizie bierze pod uwagę wiele różnych czynników, które wpływają na szanse danego zespołu na zwycięstwo, remis lub porażkę. Przede wszystkim analizuje poszczególne mecze, a więc gole stracone i strzelone oraz bardziej wnikliwe statystyki, takie jak: liczba strzałów, liczba strzałów rywala oraz współczynnik xG. Poza tym także śledzi ostatnią formę zespołów. To jednak nie jedyne informacje, które superkomputer analizuje przeprowadzając taką analizę. Sprawdza bowiem także chociażby dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To wszystko pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny wynik rywalizacji.

Zobacz także: Barcelona ma problem. Gwiazda nie pojawiła się na treningu przed El Clasico