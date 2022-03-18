Komu można w lidze gwizdać faule, a komu nie | Tetrycy #3

W kolejnym odcinku Tetryków Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski tłumaczą na kogo jest w lidze spółdzielnia, dokonują osądu ciosu łokciem w twarz, pochylają się nad losem Wisły Kraków, znajdują całkowicie niekontrowersyjne teorie spiskowe o ligowych powołaniach Michniewicza. SPIS TREŚCI PONIŻEJ.
0:00 HISTORIA KUBY O WRÓŻBIE CYGANKI. ARCHIWUM X
3:15 ANEGDOTA O STARCIE ŁÓDŹ. NA BIEŻĄCO, NA GORĄCO
5:41 ANEGDOTOWE ELDORADO SIĘ ROZKRĘCA. JAK STAL MIELEC ZRUJNOWAŁA LESZKOWI DZIEŃ
8:01 PRZYGODY ŁUKASZA TEODORCZYKA. CO ZA SERIAL
11:15 DLACZEGO KIBICUJEMY TEODORCZYKOWI JAK MAŁO KOMU
13:35 WAŻNE. JAKI TYTUŁ MIAŁABY BIOGRAFIA ŁUKASZA TEODORCZYKA. I ZARAZEM NASZE
14:11 PRZYGODY EMRELIEGO. SZLAKAMI BEZPIECZNYCH TRYBUN I PEWNYCH NIEZROZUMIAŁYCH INCYDENTÓW
17:11 SĘDZIOWIE ZAŁOŻYLI SPÓŁDZIELNIĘ BY SPADŁA WISŁA KRAKÓW
17:49 DZIIIIWNYM TRAAFEM
20:05 KTO MOŻE STRZELAĆ ZE SPALONYCH A KTO NIE. I CO BOLI KUBĘ W TEJ SPRAWIE
24:02 JAK MARCINIAK PRZEŚLADOWAŁ KLUBY MICHAŁA CHRAPKA
25:57 LICZBA ABSURDÓW SĘDZIOWSKICH W MINIONEJ KOLEJCE? NO, NAWET NAWET
31:20 SPOSÓB NA VAR I KONTROWERSJE? NIE GWIZDAĆ FAULI
31:41 JACEK GÓRALSKI W CHARAKTERZE EKWIPUNKU, A TAKŻE BRONI Z QUAKE ARENA
36:36 ŁOKIEĆ W TWARZ – TAK CZY NIE?
38:36 CO LESZKA IRYTUJE W VARZE. NIE, NIE JEGO ISTNIENIE
43:05 POWOŁANIA MICHNIEWICZA: SPRAWA WIETESKI
44:08 DLACZEGO MICHNIEWICZ POWOŁAŁ GROSICKIEGO? TEORIE SPISKOWE
48:36 GROSICKI – MICHNIEWICZ: KUBA MÓWI JAK JEST
55:03 CIESZY NAS, ŻE SPRAWA POWOŁAŃ POLAKÓW GRAJĄCYCH W ROSJI STAJE SIĘ GŁOSNIEJSZA
1:02:57 LECH POZNAŃ: JEDNA NOGA WIELKOSĆ I DUMA, DRUGA GOL KAPIDZICIA
1:09:05 KRYZYS LECHA, ALE I NIE DO KOŃCA
1:15:15 LESZEK PRZEKONUJE KUBĘ, ŻE ŚLĄSK MOŻE SPAŚĆ. I ŻE ZRUJNOWANIE SEZONU PIASECKIEMU TO SKANDAL
1:19:31 DEBIUT ULTRAMERYTORYCZNEGO SEGMENTU ZAGRANICZNEGO
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