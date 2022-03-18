Komu można w lidze gwizdać faule, a komu nie | Tetrycy #3

10:29, 18. marca 2022 Leszek Milewski 0
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W kolejnym odcinku Tetryków Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski tłumaczą na kogo jest w lidze spółdzielnia, dokonują osądu ciosu łokciem w twarz, pochylają się nad losem Wisły Kraków, znajdują całkowicie niekontrowersyjne teorie spiskowe o ligowych powołaniach Michniewicza. SPIS TREŚCI PONIŻEJ.

0:00 HISTORIA KUBY O WRÓŻBIE CYGANKI. ARCHIWUM X

3:15 ANEGDOTA O STARCIE ŁÓDŹ. NA BIEŻĄCO, NA GORĄCO

5:41 ANEGDOTOWE ELDORADO SIĘ ROZKRĘCA. JAK STAL MIELEC ZRUJNOWAŁA LESZKOWI DZIEŃ

8:01 PRZYGODY ŁUKASZA TEODORCZYKA. CO ZA SERIAL

11:15 DLACZEGO KIBICUJEMY TEODORCZYKOWI JAK MAŁO KOMU

13:35 WAŻNE. JAKI TYTUŁ MIAŁABY BIOGRAFIA ŁUKASZA TEODORCZYKA. I ZARAZEM NASZE

14:11 PRZYGODY EMRELIEGO. SZLAKAMI BEZPIECZNYCH TRYBUN I PEWNYCH NIEZROZUMIAŁYCH INCYDENTÓW

17:11 SĘDZIOWIE ZAŁOŻYLI SPÓŁDZIELNIĘ BY SPADŁA WISŁA KRAKÓW

17:49 DZIIIIWNYM TRAAFEM

20:05 KTO MOŻE STRZELAĆ ZE SPALONYCH A KTO NIE. I CO BOLI KUBĘ W TEJ SPRAWIE

24:02 JAK MARCINIAK PRZEŚLADOWAŁ KLUBY MICHAŁA CHRAPKA

25:57 LICZBA ABSURDÓW SĘDZIOWSKICH W MINIONEJ KOLEJCE? NO, NAWET NAWET

31:20 SPOSÓB NA VAR I KONTROWERSJE? NIE GWIZDAĆ FAULI

31:41 JACEK GÓRALSKI W CHARAKTERZE EKWIPUNKU, A TAKŻE BRONI Z QUAKE ARENA

36:36 ŁOKIEĆ W TWARZ – TAK CZY NIE?

38:36 CO LESZKA IRYTUJE W VARZE. NIE, NIE JEGO ISTNIENIE

43:05 POWOŁANIA MICHNIEWICZA: SPRAWA WIETESKI

44:08 DLACZEGO MICHNIEWICZ POWOŁAŁ GROSICKIEGO? TEORIE SPISKOWE

48:36 GROSICKI – MICHNIEWICZ: KUBA MÓWI JAK JEST

55:03 CIESZY NAS, ŻE SPRAWA POWOŁAŃ POLAKÓW GRAJĄCYCH W ROSJI STAJE SIĘ GŁOSNIEJSZA

1:02:57 LECH POZNAŃ: JEDNA NOGA WIELKOSĆ I DUMA, DRUGA GOL KAPIDZICIA

1:09:05 KRYZYS LECHA, ALE I NIE DO KOŃCA

1:15:15 LESZEK PRZEKONUJE KUBĘ, ŻE ŚLĄSK MOŻE SPAŚĆ. I ŻE ZRUJNOWANIE SEZONU PIASECKIEMU TO SKANDAL

1:19:31 DEBIUT ULTRAMERYTORYCZNEGO SEGMENTU ZAGRANICZNEGO

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