Raphael Varane może zakończyć swoją przygodę na Old Trafford

“The Athletic” donosi, że jego kontrakt wygasa wcześniej, niż informowano

Zdaniem mediów, Francuz jest związany z Manchesterem United umową do połowy 2024 roku

Man Utd oszukał kibiców?

Sensacyjne wieści w sprawie przyszłości Raphaela Varane’a na Old Trafford przekazało “The Athletic”. Wbrew wcześniejszym informacjom, które przekazał Manchester United, kontrakt francuskiego defensora ma obowiązywać tylko do połowy 2024 roku. Oznacza to, że już za kilka tygodni będzie mógł negocjować warunki współpracy z innymi klubami, a Czerwone Diabły mają w perspektywie stratę go za darmo.

Ostatnie tygodnie nie są udane dla byłego gracza Realu Madryt. Źle układają się jego relacje z Erikiem ten Hagiem, który posadził go na ławce kosztem Harry’ego Maguire’a, a nawet Jonny’ego Evansa. Media sugerują, że Varane nie jest zadowolony ze swojej sytuacji i szuka drogi ucieczki. Jeśli sprawdzą się doniesienia “The Athletic”, będzie miał o to zdecydowanie łatwiej.

Manchester United w sierpniu 2021 roku ściągnął Varane’a za kwotę 40 milionów euro. Podano wówczas, że jego umowa obowiązywać będzie do czerwca 2025 roku.

